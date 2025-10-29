Kategórie
TASR
dnes 29. októbra 2025 o 10:10
Čas čítania 1:17

Samosprávy súhlasia s predĺžením volebného obdobia. Voľby by sa mohli konať raz za päť rokov

Samosprávy súhlasia s predĺžením volebného obdobia. Voľby by sa mohli konať raz za päť rokov
Zdroj: TASR/František Iván

ZMOS súhlasí s predĺžením volebného obdobia samospráv na päť rokov.

  • Samosprávy súhlasia s predĺžením volebného obdobia orgánov samosprávy obcí a krajov na päť rokov, ak sa na tom nájde politická zhoda.
  • Otázku predĺženia volebného obdobia na päť rokov od budúceho volebného obdobia v roku 2026 riešili zástupcovia ZMOS-u, Únie miest Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 na rokovaní s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim.
  • Ak sa to podľa neho podarí schváliť, tak prvý raz by voľby v roku 2026 boli také, že volebné obdobie by nebolo štvorročné, ale päťročné.

Citát: „Všetky tri organizácie sme sa dohodli na tom, že pokiaľ bude záujem vlády a opozície zjednotiť pravidlá, chceli by sme, aby od roku 2026 bolo päťročné volebné obdobie aj pre primátorov, starostov, mestské a obecné zastupiteľstvá, predsedov samosprávnych krajov a regionálne parlamenty,“ povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.

Širší kontext: Či sa nájde ústavná väčšina na schválenie zmien, je podľa Božika vecou diskusie. „Istotne to prinesie vyššiu stabilitu. Väčšina krajín Európskej únie má alebo päťročné, šesťročné a niektoré dokonca sedemročné volebné obdobie,“ dodal Božik.

29. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 4:40 Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov

Samosprávy spolu s predsedom parlamentu na rokovaní 20. októbra tiež odmietli myšlienku možného predĺženia súčasného volebného obdobia. Raši na stretnutí označil debatu za ukončenú s tým, že najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026.

S myšlienkou presunu komunálnych a krajských volieb o rok prišiel v októbri premiér na sneme Smeru-SD. Chcel by ich presunúť na rok 2027 po parlamentných voľbách. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR.

Raši na tlačovej konferencii v pondelok v Liptovskom Mikuláši informoval, že majú plnú podporu od samospráv na päťročné volebné obdobie pre samosprávy a kraje od najbližších volieb. „Potrebujeme na to ústavnú väčšinu, ale ja verím, že ju nájdeme aj v stranách opozície, pretože päťročné volebné obdobie je nielen racionálne, ale je to aj to, čo zástupcovia našich miest a obcí chcú,“ dodal.

Voľby
Zdroj: TASR/Milan Drozd
