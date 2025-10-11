Premiér je za presun volieb do orgánov obcí aj krajov na rok 2027.
- Predseda vlády SR Robert Fico je za presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027.
- Myslí, že by to bolo najlepšie pre celé Slovensko. Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme.
- Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Tvrdí, že ak by došlo k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.
Širší kontext: Únia miest Slovenska nesúhlasí s možným predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Uviedla to v reakcii na vyhlásenie premiéra Roberta Fica.
Stanovisko zaslala listom predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu. Na vedomie ho dala aj štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra SR Michalovi Kaliňákovi. „Verím, že ani Združenie miest a obcí Slovenska, ani združenie Samosprávne kraje Slovenska nezareagujú na túto výzvu pozitívne a pridajú sa k stanovisku ÚMS,“ dodal prezident únie Richard Rybníček.
