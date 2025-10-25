Fico rokuje s Orbánom o vstupe strany Smer-SD do frakcie Patrioti pre Európu.
- Robert Fico a Viktor Orbán rokujú o vstupe strany Smer-SD do frakcie Patrioti pre Európu (PfE) v Európskom parlamente. Vo štvrtok to počas summitu Európskej rady v Bruseli uviedol Orbánov poradca Balázs Orbán.
- Fico v pondelok počas návštevy Spojených arabských emirátov uviedol, že Smer dostal ponuky od rôznych frakcií v Európskom parlamente a „dobre si ich premyslí“.
- Patrioti sú v súčasnosti treťou najsilnejšou frakciou v EP. S piatimi europoslancami za Smer - Monikou Beňovou, Katarínou Roth Neveďalovou, Juditou Laššákovou, Ľubošom Blahom a Erikom Kaliňákom - by v EP mohli mať spolu 91 mandátov.
Citát: „Medzi oboma premiérmi prebiehajú konzultácie. Cieľom by mohla byť os Orbán-Fico-Babiš v EÚ,“ uviedol pre Euronews Orbánov poradca, podľa ktorého sú Patrioti otvorení privítaniu Smeru. „Z našej strany sú dvere otvorené. Rozhodnúť sa budú musieť Robert Fico a jeho strana. Pochádza z ľavicového prostredia, ale v jeho strane prevláda suverénny prístup. Uvidíme, ako sa rozhodnú,“ uviedol Balázs Orbán.
Širší kontext: Strana európskych socialistov 17. októbra na kongrese v Amsterdame pre „hrubý a silný rozpor s hodnotami“ PES jednohlasne definitívne vylúčila Smer-SD zo svojich štruktúr. Predsedníctvo frakcie v októbri 2023 pre odklon od hodnôt PES a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru-SD a asociovaného členstva strany Hlas-SD.
Europoslankyňa Monika Beňová pre TASR pred týždňom po definitívnom vylúčení Smeru z PES povedala, že už dlhšie majú ponuku od skupiny Patrioti pre Európu, ktorú osobne preferuje.
