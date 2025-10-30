Ministerstvo vnútra avizuje veľkú zmenu.
Ministerstvo vnútra pripravuje spoločnú platformu umelej inteligencie pre verejnú správu. Štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe o tom informoval na stredajšej konferencii Vládny cloud - bezpečný základ pre elektronické služby štátu, ktorá konala v Bratislave.
Dodal, že využívanie umelej inteligencie zmení prácu úradníkov, ale aj ich rozhodovanie.
„Pripravujeme spoločnú platformu umelej inteligencie pre verejnú správu. Takú, ktorá bude bezpečná, transparentná, využiteľná naprieč inštitúciami a pod plnou kontrolou štátu. Naším cieľom je, aby umelá inteligencia nebola rizikom, ale nástrojom. Nástrojom na zjednodušenie procesov, zvyšovanie kvality služieb, nástrojom na podporné rozhodovanie na základe dát a na efektívne využívanie verejných zdrojov,“ vyhlásil Krauspe.
Zároveň uviedol, že o digitálnom štáte dnes už nehovoríme ako o vízii do budúcnosti, ale ide o realitu každodenného života. „Keď komunikujeme s úradmi, vybavujeme si povinnosti alebo využívame služby štátu online. A práve od toho, ako spoľahlivo tieto služby fungujú, sa odvíja aj dôvera občana v štát. Ak ju chceme posilňovať, potrebujeme k tomu stabilné a bezpečné technologické zázemie. A práve vládny cloud je tým základom, na ktorom elektronické služby štátu stoja,“ povedal.
Dodal, že vládny cloud dnes chráni, sprístupňuje dáta a služby, ktoré sú pre fungovanie štátu zásadné, preto musí fungovať spoľahlivo.
Vládny cloud, prevádzkovaný Ministerstvom vnútra SR, poskytuje už takmer desať rokov cloudové služby pre viac ako 60 organizácií a zaisťuje bezpečnú prevádzku viac ako 220 projektov, vďaka čomu podporuje efektívne fungovanie verejnej správy.
Jeho infraštruktúra je postavená na moderných technológiách a spĺňa najprísnejšie bezpečnostné štandardy, pričom všetky dáta ostávajú uložené výhradne na území SR, ozrejmil rezort.