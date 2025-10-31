Do štátneho rozpočtu v oblasti daňových kontrol ÚVHS priniesol viac ako 33 miliónov eur.
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty vykonal v roku 2025 vysoko efektívne daňové kontroly. Úrad spravuje vybrané hospodárske subjekty, medzi ktoré patria najväčší platitelia daní na Slovensku. Ide o spoločnosti s obratom väčším ako 40 miliónov eur.
Tento rok ÚVHS priniesol do štátneho rozpočtu v oblasti daňových kontrol viac ako 33 miliónov eur, pričom efektivita týchto kontrol presiahla 80 % a medziročne stúpla o 4 %, informuje Financnasprava.sk.
Dokopy tak ÚVHS na daňových príjmoch za rok 2025 vybral 6,95 miliardy eur.
