Katarína Jánošíková
dnes 30. januára 2026 o 8:07
Čas čítania 0:19

AKTUÁLNE: V Bratislave sa takmer zrazili vlaky, zrazu sa ocitli na jednej koľaji oproti sebe. Na vine bol zrejme rušňovodič

AKTUÁLNE: V Bratislave sa takmer zrazili vlaky, zrazu sa ocitli na jednej koľaji oproti sebe. Na vine bol zrejme rušňovodič
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Našťastie sa nikomu nič nestalo.

Dva rýchliky sa dnes takmer zrazili medzi Hlavnou stanicou v Bratislave a stanicou Bratislava-Vinohrady. Vlaky sa ocitli na spoločnej koľaji pravdepodobne po tom, čo jeden z rušňovodičov prešiel cez návestidlo v polohe „Stoj“. Nehoda si nevyžiadala žiadnych zranených, pretože obaja rušňovodiči stihli včas zastaviť v bezpečnej vzdialenosti, informuje portál tvnoviny.

Podľa portálu Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR išlo o rýchliky R 10737 a R 10734, ktoré smerovali priamo proti sebe. Incident aktuálne vyšetrujú železničiari aj kompetentné orgány, aby potvrdili presnú príčinu zlyhania.

