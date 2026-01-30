Našťastie sa nikomu nič nestalo.
Dva rýchliky sa dnes takmer zrazili medzi Hlavnou stanicou v Bratislave a stanicou Bratislava-Vinohrady. Vlaky sa ocitli na spoločnej koľaji pravdepodobne po tom, čo jeden z rušňovodičov prešiel cez návestidlo v polohe „Stoj“. Nehoda si nevyžiadala žiadnych zranených, pretože obaja rušňovodiči stihli včas zastaviť v bezpečnej vzdialenosti, informuje portál tvnoviny.
Podľa portálu Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR išlo o rýchliky R 10737 a R 10734, ktoré smerovali priamo proti sebe. Incident aktuálne vyšetrujú železničiari aj kompetentné orgány, aby potvrdili presnú príčinu zlyhania.
23. januára 2026 o 14:33 Čas čítania 0:39 Slováci zaostávajú. Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur
24. januára 2026 o 13:30 Čas čítania 1:18 Vlastníš BMW alebo Audi? Skontroluj si, či sa veľká zvolávacia akcia netýka aj teba