Zmena vedenia vlakov bude trvať od pondelka 3. novembra do štvrtka 6. novembra.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala o zmene vedenia diaľkových aj regionálnych vlakov na trase Bratislava - Banská Bystrica od pondelka 3. novembra do štvrtka 6. novembra. Cestujúci si vo vybraných diaľkových vlakoch Urpín prestúpia do náhradnej autobusovej dopravy (NAD) medzi stanicami Šurany a Kozárovce. Autobusy zastavia aj v staniciach Podhájska a Levice, priblížil hovorca spoločnosti Ján Baček.
„Uvedená zmena môže spôsobiť meškania vlakov približne 20 minút. Pre regionálne vlaky bude NAD vedená v úseku Úľany nad Žitavou - Šurany,“ uviedol národný dopravca. Výluka bude z dôvodu opráv železničného priecestia a ďalších prác zo strany manažéra železničnej infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) medzi stanicami Úľany nad Žitavou a Šurany.
Novinka vo vlakoch na južnej trase Bratislava - Banská Bystrica nastane aj od 8. novembra. Všetky vlaky R 118xx Urpín linky Bratislava - Banská Bystrica a regionálne vlaky Os 3051 - Os 3079 budú týmto dňom svoju jazdu začínať a končiť opäť na hlavnej stanici v Bratislave vďaka ukončeniu výluky. Štyri vlaky, ktoré mali upravený čas príchodu/odchodu z hlavnej stanice, pôjdu opäť podľa pôvodného cestovného poriadku, dodala ZSSK.