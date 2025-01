Úpravu cien kritizujú aj cestujúci.

Prímestská autobusová doprava v Trenčianskom kraji radikálne upravila svoj cenník. Cestujúcim v prímestských autobusoch budú výšku cestovného účtovať podľa počtu precestovaných kilometrov, informujú spravy.rtvs.sk.

Senior Róbert, ktorý zvykol cestovať z Dubnice nad Váhom do Trenčína, zaplatil za cestu namiesto pôvodných 40 centov po novom až jedno euro. „Je to veľký skok. Zo 40 centov je teraz jedno euro. Keď si to človek preráta, prakticky je to skok o 150 percent,“ okomentoval situáciu Róbert.

„Seniori od dovŕšenia veku 63 rokov cestujú od januára 2025 za rovnaké zľavnené cestovné ako deti od 6 do 18 rokov, žiaci a študenti do 26. roku, ŤZP + sprievodcovia,“ informovala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.

V ponuke sú aj predplatné časové lístky, ktorých kúpa vychádza pre cestujúcich výhodnejšie.