V tendri na prestavbu zvíťazila ZOŠ Trnava.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravuje obnovu časti svojho parku spacích vozňov. ŽOS Trnava zvíťazila v tendri na prestavbu minimálne desiatich denných vozňov na ležadlové a v prípade obstarávania lôžkových vozňov rokuje ZSSK aktuálne o cene s uchádzačom - spoločnosťou ŽOS Vrútky.
V súčasnosti ZSSK prevádzkuje nočné spoje na trasách Humenné - Bratislava a Humenné - Praha. Firma zároveň pripravuje nový model príplatkov za nočné cestovanie, keďže tie súčasné nepokrývajú náklady na poskytované služby, informovala v utorok ZSSK.
Obnovu plánuje ZSSK realizovať prostredníctvom dvoch samostatných verejných obstarávaní.
Jedno sa týka lôžkových a druhé ležadlových vozňov. So spoločnosťou ŽOS Trnava je pripravená zmluva na prestavbu desiatich vozňov s opciou na ďalších desať. Aj v prípade lôžkovej úpravy pôjde o desať vozňov s opciou na ďalších 14. Po ukončení rokovaní s ŽOS Vrútky bude projekt predložený Útvaru hodnoty za peniaze na ďalšie posúdenie.
Nočné cestovanie bude drahšie
Zmluvy na obe zákazky budú podpísané, no účinnosť nadobudnú až po zabezpečení financovania. Keďže ZSSK aktuálne nedisponuje vhodným mechanizmom financovania z eurofondov, investície plánuje pokryť z vlastných zdrojov, pravdepodobne formou investičného úveru. Presný rozsah obnovy bude závisieť od vývoja trhu a reálnej potreby.
Minimálne ráta ZSSK s desiatimi modernizovanými vozňami. V prípade lôžkových vozňov aktuálne prebiehajú rokovania o cene, keďže predložená ponuka bola vyššia, ako ZSSK pôvodne predpokladala. Kapacita jedného lôžkového vozňa bude minimálne 30 miest. Ležadlový vozeň s kapacitou 40 miest má predpokladanú cenu približne 1,8 milióna eur, čo zodpovedá priemernej investícii 45 000 eur na jedno ležadlo.
ZSSK zároveň pripravuje nový model príplatkov za nočné cestovanie. Tieto sú dnes vo výške od sedem eur za ležadlo a od 13 eur za lôžko, čo podľa dopravcu nezodpovedá skutočným nákladom na poskytovanú službu, a to ani pri využívaní súčasných zastaraných vozňov. Nový cenník má zohľadniť technickú úroveň služby, typ vozňa a náklady na jeho prevádzku.
Prvé nové vozne by mohli byť nasadené do prevádzky už v roku 2026. ZSSK zároveň pripravuje ďalšie opatrenia na zefektívnenie nočnej dopravy vrátane optimalizácie súprav a zvýšenia využitia kapacít. Vzhľadom na aktuálny technický stav parku a dlhodobé podfinancovanie ide o investíciu, ktorá má zvýšiť kvalitu segmentu nočného cestovania.