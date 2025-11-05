Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 5. novembra 2025 o 5:55
Čas čítania 0:18

Dovidíš len na 50 metrov. Slovákov dnes ráno potrápi hmla, pozri si mapu výstrah

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Dovidíš len na 50 metrov. Slovákov dnes ráno potrápi hmla, pozri si mapu výstrah
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

SHMÚ vydal výstrahy.

V stredu (5. 11.) ráno sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 10.00 h. Informuje o tom na svojom webe.


„Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia.

2. novembra 2025 o 17:32 Čas čítania 2:27 PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
31. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 3:02 Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
3. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 2:38 Generálny štrajk a práva zamestnancov: Vysvetľujeme, kedy nemusíš prísť do práce a či ti firma preplatí absenciu Generálny štrajk a práva zamestnancov: Vysvetľujeme, kedy nemusíš prísť do práce a či ti firma preplatí absenciu
počasie hmla
Zdroj: SHMÚ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 2 dňami
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
pred 4 dňami
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
pred 2 dňami
Od roku 2027 budeme za kúrenie platiť viac. Táto zmena v domácnosti ti ušetrí stovky eur ročne
Od roku 2027 budeme za kúrenie platiť viac. Táto zmena v domácnosti ti ušetrí stovky eur ročne
30. 10. 2025 8:27
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
pred 2 dňami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
včera o 15:00
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
30. 10. 2025 8:27
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
pred 3 dňami
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
pred 3 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
Lifestyle news
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ pred 45 minútami
Je to oficiálne – virálny seriál Nobody Wants This bude mať 3. sezónu pred hodinou
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent pred 2 hodinami
Gleb teasuje novú hudbu. V tracku vraví, že album so Sameyom bol flop a nemá čas na nahrávanie dnes o 09:04
Toto je najsexi muž roku 2025. Stal sa ním Jonathan Bailey, známy zo seriálu Bridgerton dnes o 08:10
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane včera o 16:55
David Beckham bol pasovaný na rytiera. Vďačí za to svojim športovým a charitatívnym aktivitám včera o 16:00
Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa včera o 15:14
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti včera o 14:01
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) včera o 13:14
Slovensko Všetko
Vila v Limbachu získala 200-tisíc eur zo štátnych peňazí. Nikto sa v nej nikdy neubytoval, vlastníkom bývalý kandidát Smeru
pred 3 hodinami
Vila v Limbachu získala 200-tisíc eur zo štátnych peňazí. Nikto sa v nej nikdy neubytoval, vlastníkom bývalý kandidát Smeru
Opozičná poslankyňa Martina Holečková upozornila na vilu Amonra v Limbachu, ktorá podľa nej nikdy neubytovala hostí.
Lekárne hlásia výpadky inzulínu. Pacienti musia siahnuť po drahších alternatívach
pred 23 minútami
Lekárne hlásia výpadky inzulínu. Pacienti musia siahnuť po drahších alternatívach
Zverejnili novú dôchodkovú kalkulačku. Vypočíta presný odchod do penzie
dnes o 06:30
Zverejnili novú dôchodkovú kalkulačku. Vypočíta presný odchod do penzie
Krajské mesto od januára zvýši ceny parkovania v centre. Priplatíš si až dvojnásobok
pred hodinou
Krajské mesto od januára zvýši ceny parkovania v centre. Priplatíš si až dvojnásobok
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
včera o 19:38
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Slováci sa musia v novembri pripraviť na prudké ochladenie. V druhej polovici mesiaca môže napadnúť sneh
pred 2 hodinami
Slováci sa musia v novembri pripraviť na prudké ochladenie. V druhej polovici mesiaca môže napadnúť sneh
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
21. 10. 2025 13:53
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
dnes o 06:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Skyro.ai je škola zameraná na umelú inteligenciu a technológie. Stavia študentov do centra vzdelávania a učí ich zodpovednosti, samostatnosti a práci s modernými nástrojmi.
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
pred 2 dňami
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 3 dňami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
pred 3 dňami
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
31. 10. 2025 15:40
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia