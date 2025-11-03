Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 3. novembra 2025 o 6:30
Čas čítania 2:38

Generálny štrajk a práva zamestnancov: Vysvetľujeme, kedy nemusíš prísť do práce a či ti firma preplatí absenciu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Generálny štrajk a práva zamestnancov: Vysvetľujeme, kedy nemusíš prísť do práce a či ti firma preplatí absenciu
Zdroj: Unsplash/Proxyclick Visitor Management System

Vieš, na čo všetko máš nárok?

V súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou a s plánovaným vyhlásením generálneho štrajku, ktorý nadväzuje na nedávne zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja, rezonuje medzi zamestnancami a širokou verejnosťou viacero otázok: kto má právo udeliť voľno zamestnancom, kedy sa považuje za ospravedlnenú neprítomnosť a aké sú finančné dôsledky takejto neprítomnosti.

Opozícia sa rozchádza v postoji ku generálnemu štrajkuHlavnú iniciatívu pre vyhlásenie generálneho štrajku 17. novembra prevzala opozičná strana SaS. V rámci opozičného spektra však v tejto veci chýba jednota. Kým SaS a mimoparlamentná strana Demokrati výzvu na štrajk plne podporujú, postoj ostatných kľúčových strán je rezervovaný. 

Progresívne Slovensko  radšej vyzýva na koordináciu spoločných protestných akcií, aby nedošlo k štiepeniu opozičných síl. Ešte odmietavejší postoj zaujalo KDH, ktoré ideu generálneho štrajku vyhláseného politickou stranou odmieta, pričom uprednostňuje vyjadrenie nesúhlasu prostredníctvom tradičných protestov na námestiach.

Niektoré spoločnosti, ako napríklad Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Hewlett Packard, Ringier, Novo Nordisk, Sensoneo, Curaprox, Cerva Slovensko, TRIAD Advertising, Scania Slovakia, MB Panónska (Mercedes-Benz partner v Bratislave), Goriffee aj Deti v aute už oznámili, že svojim zamestnancom na 17. novembra udeľujú platené voľno ako symbolické gesto. Zamestnanci väčšiny firiem, ktoré podobné gesto neurobili, však musia do práce nastúpiť, ak si sami nezvolia účasť na štrajku.

2. novembra 2025 o 8:30 Čas čítania 10:56 Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor) Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)

Prinášame prehľad kľúčových informácií o tom, ako reguluje účasť na štrajku Zákonník práce. Zistite, kedy je vaša neprítomnosť ospravedlnená a na akú finančnú kompenzáciu máte či nemáte nárok. Právne stanovisko pre Refresher pripravila advokátska kancelária Legal Mates s. r. o., a to konkrétne Mgr. Lenka Marková a JUDr. Lenka Erdős.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aký je rozdiel medzi štrajkom a generálnym štrajkom
  • Či má zamestnanec automatické právo na voľno počas štrajku
  • Či je možné zamestnanca potrestať za účasť na štrajku
  • Aká mzda patrí zamestnancovi počas štrajku 
  • Či je možné, aby zamestnávateľ poskytol voľno len niektorým pracovníkom
  • Čo máš robiť, ak ti zamestnávateľ nedal voľno a ty by si chcel ísť štrajkovať 
home office, práca, počítač, kancelária
Zdroj: Unsplash/Proxyclick Visitor Management System
Rozdiel medzi štrajkom a generálnym štrajkomGenerálny štrajk je primárne politicko-sociologický termín, ktorý označuje rozsiahle, dočasné prerušenie práce postihujúce väčšinu alebo dokonca všetky hospodárske sektory. Takéto akcie sledujú rozsiahlejšie, často politické ciele (na Slovensku sa naposledy uskutočnil v roku 1989 počas Nežnej revolúcie).

Hoci neexistuje žiadny špeciálny slovenský zákon výlučne pre politicky motivovaný generálny štrajk, v praxi je jeho legálnosť odvodená zo všeobecného ústavného práva na štrajk. Prípadne sa čiastočne aplikujú ustanovenia Zákona o kolektívnom vyjednávaní, aj keď ten sa prioritne zameriava na ochranu ekonomických a sociálnych záujmov zamestnancov.

Áno, môžeš ísť štrajkovať

Generálny štrajk je prejavom hospodárskych a sociálnych práv zamestnancov a je právne chránený. Podľa advokátskej kancelárie Legal Mates s. r. o. zamestnanec nemá automatické právo požadovať voľno len preto, že sa koná štrajk, ale jeho neúčasť v práci musí zamestnávateľ rešpektovať.

31. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 3:02 Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití

„Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho účasti na štrajku, ktorým si zamestnanec uplatňuje svoje hospodárske a sociálne práva (§ 141 ods. 8 Zákonníka práce),“ uvádzajú Mgr. Lenka Marková a JUDr. Lenka Erdős.

Nejde teda o ústretovosť zo strany zamestnávateľa, ale o priame naplnenie zákona, ktoré chráni právo zamestnanca na štrajk.

Nehrozia ti žiadne sankcie, ale nedostaneš zaplatené

Účasť na štrajku je dobrovoľná a zamestnávateľ nemá právo zamestnanca za ňu postihovať. Takáto neprítomnosť sa nepovažuje za porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnanec však za čas účasti na štrajku nedostáva mzdu ani náhradu mzdy.

„Ak niektorí pracovníci zostanú v práci a iní sa rozhodnú štrajkovať, je to v úplnom súlade so zákonom. Tí, ktorí pokračujú v práci, plnia svoje zmluvné povinnosti, tí, ktorí štrajkujú, majú ospravedlnenú neprítomnosť, bez nároku na mzdu,“ dodáva advokátska kancelária.

To znamená, že zamestnanec sa môže zúčastniť štrajku aj v prípade, že mu zamestnávateľ neposkytne pracovné voľno nad rámec zákona alebo pracovnej zmluvy.

Povinnosti a možnosti zamestnávateľa

Aj keď zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancom voľno z dôvodu štrajku, môže sa rozhodnúť poskytnúť ho dobrovoľne, napríklad ako znak podpory alebo solidarity. V takom prípade však musí zamestnávateľ zaobchádzať so všetkými rovnako a nesmie nikoho diskriminovať, pričom nemôže určiť, ktorým zamestnancom a na aký čas voľno poskytne.

Prečítaj si aj tieto články: 

21. októbra 2025 o 18:34 Čas čítania 8:09 Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
23. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 3:24 RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
žena, práca
Zdroj: Unsplash / Magnet.me
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Nežná revolúcia Správy z domova Štrajk
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:42
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
včera o 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
včera o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 17:32
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
pred hodinou
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
včera o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 06:42
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
včera o 17:32
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
včera o 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
27. 10. 2025 10:19
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
27. 10. 2025 10:54
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Lifestyle news
Internetový gigant Shein čelí obvineniam. Podľa francúzskych úradov predáva sexuálne bábiky s detským vzhľadom pred 23 minútami
Charles Leclerc požiadal priateľku o ruku. V hlavnej úlohe bol ich štvornohý maznáčik pred hodinou
VIDEO: Na Bali stavajú výťah na slávnu pláž. Miestni varujú, že projekt ničí prírodu aj výhľad včera o 14:46
PRIESKUM O GEN Z: Takmer polovica si mesačne odloží do 200 eur včera o 11:46
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí včera o 10:23
V novej sérii American Horror Story zažiari Ariana Grande. Návrat do seriálu potvrdila aj Jessica Lange pred 2 dňami
Billie Eilish vyzvala miliardárov, aby rozdali svoj majetok. Sama speváčka venuje 11,5 milióna dolárov na dobročinné účely pred 2 dňami
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy? pred 2 dňami
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru pred 3 dňami
Slovensko Všetko
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 17:32
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Ako bude po novom fungovať dedičský systém?
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 41 minútami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
pred hodinou
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
pred hodinou
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
včera o 17:02
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
Zahraničie Všetko
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
pred 3 dňami
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
včera o 09:37
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
včera o 08:07
VIDEO: V Mexiku vybuchol supermarket. Zomrelo 23 ľudí, medzi nimi aj viacero detí
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
včera o 17:32
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Ako bude po novom fungovať dedičský systém?
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
včera o 08:30
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 3 dňami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
29. 10. 2025 12:00
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
29. 10. 2025 6:30
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia