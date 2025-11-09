Kategórie
Viktor Kniš
včera 9. novembra 2025 o 21:16
Čas čítania 0:59

Nové informácie o zrážke vlakov pri Pezinku: Hlásia ťažko zranených, Fico vyzval Slovákov, aby „nešírili sprostosti“

Premiér Robert Fico reagoval na udalosť na Facebooku. Záchranné zložky zatiaľ pomáhajú všetkým zraneným.

Večerná zrážka dvoch vlakov si vyžiadala desiatky zranených. Podľa informácií TA3 minimálne 9 ľudí utrpelo aj vážne zranenia, s ktorými ich previezli do nemocníc v Bratislave.

K udalosti sa už vyjadril aj predseda vlády Robert Fico, ktorý vyzval v statuse Slovákov, aby „nešírili sprostosti“.

„V súvislosti s ďalšou zrážkou vlakov na železničnej trati medzi BA a Pezinkom som v kontakte s príslušnými členmi vlády. Boli aktivované všetky záchranné zložky. Želám zraneným skoré uzdravenie. Aj táto tragická nehoda bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora, ako to bolo pri ostatnom železničnom nešťastí,“ napísal najprv premiér.

V reakcii na búrlivé diskusie o stave slovenských železníc napísal, že by sa mali komentujúci zdržať predčasných záverov. „Každému, kto má chuť komentovať dnešnú železničnú haváriu odporúčam, aby sa zdržal nenávistných prejavov a hlúpych záverov, ktoré nemajú opodstatnenie. Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na zranených.“

Čo zatiaľ vieme o zrážke vlakov:

  • Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620 (z Košíc do Bratislavy). Vlaky sa podľa informácií ZSSK nezrazili čelne, keďže oba smerovali do Bratislavy.
  • Nehodu ohlásili o 19:31 h v nedeľu večer.
  • Nehoda sa stala medzi Pezinkom a Svätým Jurom.
  • ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku.
  • Z miesta hlásia desiatky zranených, ktorých postupne prevážajú do nemocníc v Bratislave. Najhoršie sú na tom ľudia z prvého vozňa, ktorý vo vysokej rýchlosti narazil do druhého vlaku.
