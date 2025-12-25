Kategórie
TASR
dnes 25. decembra 2025 o 12:27
Čas čítania 1:28

Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Na cenu mali vplyv nielen práce navyše po bývalom zhotoviteľovi, ale aj rastúce stavebné náklady.

Celkové náklady na výstavbu otvoreného úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové doteraz presiahli 600 miliónov eur, pričom to ešte nie je konečná cena.


Predošlému zhotoviteľovi sme do roku 2019 uhradili necelých 187 miliónov eur. Aktuálna zmluvná cena za stavebnú časť je zhruba 353 miliónov eur a za technologickú časť približne 62 miliónov eur,“ informovali z mediálnej komunikácie NDS. „Platí však, že na finálnu cenu majú vplyv ešte neukončené právne skutočnosti, preto ju v súčasnosti ešte nie je možné určiť,“ dodali diaľničiari.

tunel višňove
Zdroj: Refresher/ Marek Frťala


Predchádzajúci zhotoviteľ, ktorým bolo taliansko-slovenské združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, úsek D1 pre problémy s financovaním nedokončil. Podľa zmluvy z júna 2014 ho mal vybudovať s ponukou takmer 410 miliónov eur bez DPH do roku 2019. Predpokladaná hodnota stavebných prác pri vyhlásení tendra v októbri 2011 bola 896,5 milióna eur bez DPH.


Po dvojročnom prerušení prác na stavbe (2019 až 2021) a súťaži na dokončenie D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala začalo v máji 2021 s dostavbou úseku združenie vedené spoločnosťou Skanska SK. Stavbu mali podľa ponuky dokončiť za necelých 255 miliónov eur bez DPH zhruba za tisíc dní od prevzatia staveniska, čiže približne na prelome rokov 2023 a 2024. Odhadované náklady na dostavbu diaľnice boli zhruba 261 miliónov eur bez DPH.

Náklady po viacerých dodatkoch a mnohých zmenách podľa údajov o realizácii stavby v Centrálnom registri zmlúv vzrástli zatiaľ na viac ako 353 miliónov eur, no navrhovaná cena prác by po úprave mala presiahnuť 362 miliónov eur bez DPH. Na cenu mali vplyv nielen práce navyše po bývalom zhotoviteľovi, ale aj rastúce stavebné náklady. Tie zvýšili cenu výstavby len za roky 2021 a 2022 o vyše 17 miliónov eur, za rok 2023 skoro o 30 miliónov eur.


Hlavným dodávateľom technológie tunela Višňové a informačného systému D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala bola spoločnosť PPA Controll. Podľa zmluvy z októbra 2023 to mala zabezpečiť skoro za 54,5 milióna eur bez DPH počas 550 dní, teda za jeden a pol roka. Predpokladané náklady na dodanie technológie tunela a informačného systému diaľnice boli takmer 71,5 milióna eur bez DPH.


NDS odovzdala do prevádzky 13,5-kilometrový úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, ktorého súčasťou je tunel Višňové v dĺžke 7,5 kilometra, začiatkom tohto týždňa.

VIŠŇOVÉ
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová
