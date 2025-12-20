Seniorom nad 70 rokov bude v autobusoch MHD stačiť občiansky preukaz.
Mesto Zvolen od januára zavedie bezplatnú MHD pre seniorov nad 70 rokov aj pre držiteľov preukazu ŤZP-S. Zmena sa dotkne približne 395-tisíc jázd ročne a mestu zvýši náklady o asi 55-tisíc eur. Tie chce radnica pokryť úsporou z toho, že letnú a zimnú údržbu námestia už nebude robiť súkromná firma, ale mestské komunálne služby.
Bezplatné cestovanie prichádza v súvislosti s plánovaným zapojením MHD Zvolen do Integrovaného dopravného systému BBSK. Seniorom nad 70 rokov bude v autobusoch MHD stačiť občiansky preukaz, držitelia preukazu ŤZP-S sa preukážu svojím preukazom.
V regionálnych autobusoch IDS BBSK však bude od roku 2026 bezplatná doprava pre seniorov podmienená kartou Senior Pas. Kým si ju vybavia, majú nárok len na polovičné cestovné.