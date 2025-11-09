AKTUÁLNE: Pri Pezinku sa zrazili vlaky. Jeden smeroval z Košíc, druhý z Nitry. Na mieste hlásia zranených

Udalosť sa stala v nedeľu vo večerných hodinách.
Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí, informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620.
Vlaky sa podľa informácií ZSSK nezrazili čelne, keďže oba smerovali do Bratislavy.
Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku. Príčiny zrážky nie sú v tomto okamihu podľa ZSSK známe.
„Na mieste udalosti zasahujú záchranné zložky a je hlásených viacero zranených. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto chvíli intenzívne spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), políciou a záchranármi,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK.
„Udalosť dôkladne vyšetríme - jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie - očakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.
Na mieste zasahujú desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov, spolu s ďalšími záchrannými zložkami, informujú hasiči na sociálnej sieti.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová potvrdila, že záchranári koordinujú zásah pri nehode vlakov.
Zásah aktuálne prebieha. „O počte zranených budeme informovať akonáhle to situácia dovolí,“ spresnila Klimešová.
Na miesto nehody smeruje aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.