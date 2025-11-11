Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 11. novembra 2025 o 13:20
Čas čítania 0:32

Kaliňák nakúpil reklamné predmety za 350-tisíc eur. Zákazku dostala firma s jedným zamestnancom

Kaliňák nakúpil reklamné predmety za 350-tisíc eur. Zákazku dostala firma s jedným zamestnancom
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslankyňa Holečková upozorňuje na nákup reklamných predmetov za 350-tisíc eur.

Opozičná poslankyňa SaS Martina Holečková upozornila na nákup reklamných predmetov, ktoré si minister obrany Robert Kaliňák objednal za 350-tisíc eur. Podľa jej informácií ministerstvo rozdelilo zákazku na dve časti – jednu v hodnote 167-tisíc a druhú za 181-tisíc eur – a obe realizovalo bez verejnej súťaže.

Holečková tvrdí, že ministerstvo nakupuje od firmy s jediným zamestnancom, ktorá sídli v bytovke v Bratislave. Spoločnosť doteraz nemala zaznamenané obchody so štátom. Objednávka podľa nej obsahuje tisíce reklamných predmetov vrátane 30-tisíc cukríkov, 25-tisíc lízatok, 8-tisíc žetónov, ako aj stovky fliaš, hrnčekov a šiltoviek.

Poslankyňa tiež uviedla, že pri drahšej objednávke ministerstvo nezverejnilo, čo konkrétne nakupuje. Požiadala preto o dokumenty cez infožiadosť, no odpoveď podľa nej neprišla ani po viac ako 50 pracovných dňoch. „Volala som na ministerstvo a oznámili mi, že mi odpovedať ani nebudú,“ napísala na sociálnej sieti.

