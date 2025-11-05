Opozičná poslankyňa Martina Holečková upozornila na vilu Amonra v Limbachu, ktorá podľa nej nikdy neubytovala hostí.
- Opozičná poslankyňa Martina Holečková tvrdí, že vo vile Amonra v Limbachu, na ktorú išli dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), sa nikdy nikto neubytoval.
- Na projekt získala spoločnosť podľa jej slov takmer 200-tisíc eur zo štátnych zdrojov, pričom vila mala slúžiť ako ubytovacie zariadenie.
- Podľa Holečkovej však vila nemá webovú stránku, nenachádza sa na platformách ako Booking a nie je možné v nej rezervovať ubytovanie.
- Dodala, že spoločnosť, ktorá objekt vlastní, neplatila obci Limbach daň za ubytovanie, nenahlasovala hostí a ako platiteľ tejto dane sa zaregistrovala až 9. septembra 2025.
Citát: „Ako je možné, že kandidát Smeru dostane 200-tisíc eur, za ktoré si postaví svoj dom, a mesiace počúvame od ministra Takáča, že je všetko v poriadku?“ napísala.
Širší kontext: Vlastníkom vily je podľa Holečkovej pán Norocký, ktorý v minulosti kandidoval vo voľbách za stranu Smer-SD. Ten v apríli 2025 uviedol, že vila je vypredaná na rok dopredu. Holečková však tvrdí, že podľa jej zistení sa v objekte nikdy nikto neubytoval.
Poslankyňa zároveň kritizovala prístup PPA, ministerstva pôdohospodárstva a polície. V statuse sa pýtala, prečo štátne inštitúcie nekonajú, ak podľa nej existujú dôkazy o zneužití verejných peňazí.
Holečková vyzvala PPA, aby od prijímateľa dotácie vymáhala finančné prostriedky, a políciu, aby začala konať. Uviedla, že je pripravená poskytnúť všetky dôkazy, ktoré s kolegami získala.
