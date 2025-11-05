Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Barbora Fábryová
dnes 5. novembra 2025 o 9:19
Čas čítania 0:53

Vila v Limbachu získala 200-tisíc eur zo štátnych peňazí. Nikto sa v nej nikdy neubytoval, vlastníkom bývalý kandidát Smeru

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vila v Limbachu získala 200-tisíc eur zo štátnych peňazí. Nikto sa v nej nikdy neubytoval, vlastníkom bývalý kandidát Smeru
Zdroj: Národná sieť rozvoja vidieka SR

Opozičná poslankyňa Martina Holečková upozornila na vilu Amonra v Limbachu, ktorá podľa nej nikdy neubytovala hostí.

  • Opozičná poslankyňa Martina Holečková tvrdí, že vo vile Amonra v Limbachu, na ktorú išli dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), sa nikdy nikto neubytoval.
  • Na projekt získala spoločnosť podľa jej slov takmer 200-tisíc eur zo štátnych zdrojov, pričom vila mala slúžiť ako ubytovacie zariadenie.
  • Podľa Holečkovej však vila nemá webovú stránku, nenachádza sa na platformách ako Booking a nie je možné v nej rezervovať ubytovanie.
  • Dodala, že spoločnosť, ktorá objekt vlastní, neplatila obci Limbach daň za ubytovanie, nenahlasovala hostí a ako platiteľ tejto dane sa zaregistrovala až 9. septembra 2025.

Citát: „Ako je možné, že kandidát Smeru dostane 200-tisíc eur, za ktoré si postaví svoj dom, a mesiace počúvame od ministra Takáča, že je všetko v poriadku?“ napísala.

Širší kontext: Vlastníkom vily je podľa Holečkovej pán Norocký, ktorý v minulosti kandidoval vo voľbách za stranu Smer-SD. Ten v apríli 2025 uviedol, že vila je vypredaná na rok dopredu. Holečková však tvrdí, že podľa jej zistení sa v objekte nikdy nikto neubytoval.

3. novembra 2025 o 16:20 Čas čítania 3:42 10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou 10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou

Poslankyňa zároveň kritizovala prístup PPA, ministerstva pôdohospodárstva a polície. V statuse sa pýtala, prečo štátne inštitúcie nekonajú, ak podľa nej existujú dôkazy o zneužití verejných peňazí.

Holečková vyzvala PPA, aby od prijímateľa dotácie vymáhala finančné prostriedky, a políciu, aby začala konať. Uviedla, že je pripravená poskytnúť všetky dôkazy, ktoré s kolegami získala.

Prečítaj si aj tieto články:

16. októbra 2025 o 10:18 Čas čítania 0:39 SaS upozorňuje na podozrivé údaje z penziónu v Lehniciach. Rok by musel mať 481 dní a konateľka firmy je dcéra funkcionárky z PPA SaS upozorňuje na podozrivé údaje z penziónu v Lehniciach. Rok by musel mať 481 dní a konateľka firmy je dcéra funkcionárky z PPA
24. októbra 2025 o 9:45 Čas čítania 0:38 Holečková tvrdí, že Šutaj Eštok chce nakúpiť autá za 5 miliónov. Ide vraj o BMW X5 v najvyššej výbave Holečková tvrdí, že Šutaj Eštok chce nakúpiť autá za 5 miliónov. Ide vraj o BMW X5 v najvyššej výbave
30. júla 2025 o 15:07 Čas čítania 13:25 Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor) Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 2 dňami
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
pred 4 dňami
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
pred 2 dňami
Od roku 2027 budeme za kúrenie platiť viac. Táto zmena v domácnosti ti ušetrí stovky eur ročne
Od roku 2027 budeme za kúrenie platiť viac. Táto zmena v domácnosti ti ušetrí stovky eur ročne
30. 10. 2025 8:27
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
pred 2 dňami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
včera o 15:00
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
30. 10. 2025 8:27
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
pred 3 dňami
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
pred 3 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
Lifestyle news
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ pred 48 minútami
Je to oficiálne – virálny seriál Nobody Wants This bude mať 3. sezónu pred hodinou
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent pred 2 hodinami
Gleb teasuje novú hudbu. V tracku vraví, že album so Sameyom bol flop a nemá čas na nahrávanie dnes o 09:04
Toto je najsexi muž roku 2025. Stal sa ním Jonathan Bailey, známy zo seriálu Bridgerton dnes o 08:10
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane včera o 16:55
David Beckham bol pasovaný na rytiera. Vďačí za to svojim športovým a charitatívnym aktivitám včera o 16:00
Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa včera o 15:14
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti včera o 14:01
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) včera o 13:14
Slovensko Všetko
Lekárne hlásia výpadky inzulínu. Pacienti musia siahnuť po drahších alternatívach
pred 23 minútami
Lekárne hlásia výpadky inzulínu. Pacienti musia siahnuť po drahších alternatívach
Diabetici na Slovensku hlásia nedostatok inzulínu.
Zverejnili novú dôchodkovú kalkulačku. Vypočíta presný odchod do penzie
dnes o 06:30
Zverejnili novú dôchodkovú kalkulačku. Vypočíta presný odchod do penzie
Krajské mesto od januára zvýši ceny parkovania v centre. Priplatíš si až dvojnásobok
pred hodinou
Krajské mesto od januára zvýši ceny parkovania v centre. Priplatíš si až dvojnásobok
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
včera o 19:38
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Slováci sa musia v novembri pripraviť na prudké ochladenie. V druhej polovici mesiaca môže napadnúť sneh
pred 2 hodinami
Slováci sa musia v novembri pripraviť na prudké ochladenie. V druhej polovici mesiaca môže napadnúť sneh
Ministerstvo vnútra objednalo ďalších 30 áut za viac ako 2 milióny eur. Majú slúžiť aj bývalým funkcionárom
včera o 19:00
Ministerstvo vnútra objednalo ďalších 30 áut za viac ako 2 milióny eur. Majú slúžiť aj bývalým funkcionárom
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
21. 10. 2025 13:53
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
dnes o 06:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Skyro.ai je škola zameraná na umelú inteligenciu a technológie. Stavia študentov do centra vzdelávania a učí ich zodpovednosti, samostatnosti a práci s modernými nástrojmi.
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
pred 2 dňami
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 3 dňami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
pred 3 dňami
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
31. 10. 2025 15:40
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia