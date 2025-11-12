Kategórie
TASR
dnes 12. novembra 2025 o 8:01
Čas čítania 1:01

Úsek D1 pri Bratislave bude uzavretý. V tejto oblasti treba rátať s obchádzkami

Úsek D1 pri Bratislave bude uzavretý. V tejto oblasti treba rátať s obchádzkami
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Uzávera súvisí s prácami na rozšírení diaľnice v rámci projektu Bratislava – Triblavina.

Úsek diaľnice D1 pri Bratislave smerom do mesta bude od štvrtka (13. 11.) do nedele (16. 11.) pre stavebné práce na stavbe Bratislava - Triblavina uzavretý. Informovala o tom mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

NDS vysvetlila, že niektoré práce v rámci rozširovania diaľnice nie je možné vykonať počas živej premávky. „Od štvrtkovej noci od 22.00 h bude preto diaľnica D1 pri Bratislave uzatvorená v smere do hlavného mesta. Uzávera potrvá do nedeľného neskorého poobedia. Počas ďalšieho víkendu je plánovaná uzávera v opačnom smere. Posledné slovo však bude mať počasie,“ ozrejmila.

NDS NDS Ilustračná fotografia. diaľnica
Zobraziť galériu
(5)

Dodala, že počas štvrtkovej noci a celého piatka motoristi budú mať možnosť zísť v križovatke Bernolákovo a využiť takzvanú starú Seneckú cestu. „Alebo budú môcť pokračovať po D1 a napojiť sa na vetvu D4 v smere na Raču či do Jaroviec,“ spresnili diaľničiari.

11. novembra 2025 o 16:31 Čas čítania 3:37 Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe

Od piatkového večera sa diaľnica D1 kompletne uzatvorí od križovatky Senec po Zlaté Piesky. Diaľnica bude motoristom opäť k dispozícii v nedeľu v neskorých poobedných hodinách.

„Počas uzávery prebehne frézovanie približne polkilometrového úseku, budú sa klásť nové asfaltové vrstvy a prebehne aj demontáž zvodidiel a realizácia dočasného a trvalého dopravného značenia,“ špecifikovala NDS.

Uzávera je podľa nej nevyhnutná aj pre vyznačovanie nových, do značnej miery už trvalých dopravných značení v okolí vyťaženej križovatky Bernolákovo. „Zároveň sa uzávera využije na inštaláciu niekoľkotonového dopravného portálu, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné inštalovať počas živej či obmedzenej dopravy. O uzávere NDS operatívne komunikovala aj so Železnicami Slovenskej republiky, ktoré sa budú snažiť maximalizovať priepustnosť trate v okolí železničnej stanice Pezinok,“ konštatovala.

12. novembra 2025 o 7:09 Čas čítania 1:05 Európska prokuratúra: Slovensko figuruje v tretine podvodov s DPH a clami, ktoré riešime Európska prokuratúra: Slovensko figuruje v tretine podvodov s DPH a clami, ktoré riešime
12. novembra 2025 o 6:24 Čas čítania 1:22 Dopad konsolidácie: Rodiny prídu ročne o stovky eur, najmenej to pocítia seniori (+príklady) Dopad konsolidácie: Rodiny prídu ročne o stovky eur, najmenej to pocítia seniori (+príklady)
12. novembra 2025 o 5:45 Čas čítania 1:16 Polícia odporúča prezuť auto ešte pred mrazmi. Nezabudni si skontrolovať vybavenie vozidla Polícia odporúča prezuť auto ešte pred mrazmi. Nezabudni si skontrolovať vybavenie vozidla
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Google Mapy
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Doprava Správy z domova
