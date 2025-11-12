Európska prokuratúra sa vo výraznej miere zaoberá aj Slovenskom.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v utorok rokoval s delegáciou Európskej prokuratúry (EPPO), ktorú viedla hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová. Médiá informovala, že prišla riešiť možnosti obmedzenia podvodov s daňou z pridanej hodnoty (DPH) a clami. Slovensko podľa nej figuruje v tretine takýchto podvodov, ktoré európska prokuratúra rieši.
Susko zdôraznil, že jedným z cieľov vlády je systematický boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti súvisiacej s DPH, a to aj v spolupráci s európskymi inštitúciami.
„Jedným zo zásadných záujmov tejto vlády je boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti v súvise s DPH, ktorá často presahuje hranice Slovenska. Prijali sme zákon o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní a implementovali všetky európske smernice týkajúce sa prania špinavých peňazí. Komunikujeme s Ministerstvom financií SR a Generálnou prokuratúrou SR a sme pripravení prijať ďalšie legislatívne opatrenia, ak to bude potrebné,“ uviedol Susko.
Ide o stovky prípadov
Kövesiová uviedla, že európska prokuratúra vyšetruje stovky prípadov, v ktorých figurujú slovenskí občania alebo firmy so sídlom na Slovensku. Škodu iba z vyšetrovaných prípadov odhadla na pol miliardy eur. Sú podľa nej zjavné prepojenia s prípadmi v iných členských štátoch EÚ a bude potrebné zlepšiť úroveň odhaľovania a úroveň nahlasovania prípadov do EPPO.
Dodala, že peniaze nielen chýbajú v rozpočte, ale všetky sa dostanú do rúk zločineckým skupinám. Upozornila na potrebu efektívnej koordinácie a prípadných legislatívnych úprav.
Na rokovaní sa zúčastnili európsky prokurátor Juraj Novocký a Milan Jaroň, poverený vedením oddelenia stratégií a výkonného úradu. Za rezort spravodlivosti rokovali minister Susko a štátny tajomník Milan Hodás. Hlavnou témou rokovania bol podľa rezortu spravodlivosti návrh a potreba navýšenia počtu európskych delegovaných prokurátorov.