Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 12. novembra 2025 o 7:09
Čas čítania 1:05

Európska prokuratúra: Slovensko figuruje v tretine podvodov s DPH a clami, ktoré riešime

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Európska prokuratúra: Slovensko figuruje v tretine podvodov s DPH a clami, ktoré riešime
Zdroj: Wikimedia/Lionel Allorge

Európska prokuratúra sa vo výraznej miere zaoberá aj Slovenskom.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v utorok rokoval s delegáciou Európskej prokuratúry (EPPO), ktorú viedla hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová. Médiá informovala, že prišla riešiť možnosti obmedzenia podvodov s daňou z pridanej hodnoty (DPH) a clami. Slovensko podľa nej figuruje v tretine takýchto podvodov, ktoré európska prokuratúra rieši.

Susko zdôraznil, že jedným z cieľov vlády je systematický boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti súvisiacej s DPH, a to aj v spolupráci s európskymi inštitúciami.


„Jedným zo zásadných záujmov tejto vlády je boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti v súvise s DPH, ktorá často presahuje hranice Slovenska. Prijali sme zákon o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní a implementovali všetky európske smernice týkajúce sa prania špinavých peňazí. Komunikujeme s Ministerstvom financií SR a Generálnou prokuratúrou SR a sme pripravení prijať ďalšie legislatívne opatrenia, ak to bude potrebné,“ uviedol Susko.

Ide o stovky prípadov

Kövesiová uviedla, že európska prokuratúra vyšetruje stovky prípadov, v ktorých figurujú slovenskí občania alebo firmy so sídlom na Slovensku. Škodu iba z vyšetrovaných prípadov odhadla na pol miliardy eur. Sú podľa nej zjavné prepojenia s prípadmi v iných členských štátoch EÚ a bude potrebné zlepšiť úroveň odhaľovania a úroveň nahlasovania prípadov do EPPO.

Dodala, že peniaze nielen chýbajú v rozpočte, ale všetky sa dostanú do rúk zločineckým skupinám. Upozornila na potrebu efektívnej koordinácie a prípadných legislatívnych úprav.


Na rokovaní sa zúčastnili európsky prokurátor Juraj Novocký a Milan Jaroň, poverený vedením oddelenia stratégií a výkonného úradu. Za rezort spravodlivosti rokovali minister Susko a štátny tajomník Milan Hodás. Hlavnou témou rokovania bol podľa rezortu spravodlivosti návrh a potreba navýšenia počtu európskych delegovaných prokurátorov.

11. novembra 2025 o 14:05 Čas čítania 1:02 Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
11. novembra 2025 o 19:26 Čas čítania 1:32 Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
11. novembra 2025 o 16:31 Čas čítania 3:37 Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová.
Hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová. Zdroj: TASR - Pavol Zachar
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Podvod
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Študenti vyjadrili nesúhlas s Ficom. Odmietajú premiéra, ktorý sympatizuje s totalitným režimom
Študenti vyjadrili nesúhlas s Ficom. Odmietajú premiéra, ktorý sympatizuje s totalitným režimom
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
včera o 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
pred 2 dňami
Študenti vyjadrili nesúhlas s Ficom. Odmietajú premiéra, ktorý sympatizuje s totalitným režimom
Študenti vyjadrili nesúhlas s Ficom. Odmietajú premiéra, ktorý sympatizuje s totalitným režimom
7. 11. 2025 8:05
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 10:55
Šutaj Eštok musí čurillovcom zaplatiť 90-tisíc eur. V súčasnosti je v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet
Šutaj Eštok musí čurillovcom zaplatiť 90-tisíc eur. V súčasnosti je v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 4 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
6. 11. 2025 19:52
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Lifestyle news
Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky pred hodinou
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk včera o 17:00
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie včera o 16:03
OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní včera o 15:01
V Starom Meste dnes otvorili nový priestor Maison Prelude. Spája módu, umenie aj gastro včera o 13:44
Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky včera o 12:44
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami včera o 11:34
Zdeno Chára sa zapísal do hokejovej histórie. Slovenská legenda vstúpila do Siene slávy NHL včera o 10:33
Herec zo seriálu Trailer Park Boys čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia včera o 09:22
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci? včera o 08:33
Slovensko Všetko
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Výška penzie bude jednotná pre všetkých príjemcov rovnakého typu dôchodku, pričom rozhodujúca bude priemerná suma za rok 2024.
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Žandári by mali začať slúžiť ešte tento rok. Dostali 41 áut za viac ako 1,5 milióna eur
včera o 17:11
Žandári by mali začať slúžiť ešte tento rok. Dostali 41 áut za viac ako 1,5 milióna eur
V slovenskej lotérii padol ďalší jackpot. Šťastlivec vyhral 100 000 eur, lebo neuhádol ani jedno číslo
včera o 15:49
V slovenskej lotérii padol ďalší jackpot. Šťastlivec vyhral 100 000 eur, lebo neuhádol ani jedno číslo
ZOZNAM: PS ukázalo svojich lídrov pre rezorty vo vláde. Títo ľudia by mohli viesť budúce ministerstvá
včera o 16:32
ZOZNAM: PS ukázalo svojich lídrov pre rezorty vo vláde. Títo ľudia by mohli viesť budúce ministerstvá
VIDEO: Muž v Prievidzi brutálne napadol 87-ročnú ženu. Na záberoch vidno, ako ju ťahal po zemi
včera o 14:51
VIDEO: Muž v Prievidzi brutálne napadol 87-ročnú ženu. Na záberoch vidno, ako ju ťahal po zemi
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Zahraničie Všetko
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
pred 47 minútami
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
pred 3 dňami
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Expert organizácie GLOBSEC Tomáš A. Nagy vysvetľuje, ako rýchlo by rakety z Moskvy zasiahli hlavné mestá EÚ, aké bezpečnostné mechanizmy bránia ich odpáleniu a prečo sú minúty rozhodujúce pre strategickú reakciu.
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
7. 11. 2025 5:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
6. 11. 2025 6:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
5. 11. 2025 17:01
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia