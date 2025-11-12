Kategórie
Barbora Fábryová TASR
dnes 12. novembra 2025 o 5:45
Čas čítania 1:16

Polícia odporúča prezuť auto ešte pred mrazmi. Nezabudni si skontrolovať vybavenie vozidla

Polícia odporúča prezuť auto ešte pred mrazmi. Nezabudni si skontrolovať vybavenie vozidla
Zdroj: Standret / Shutterstock.com

Pri príprave auta na zimu pozor na náplne, značenie gúm či baterku.

Polícia odporúča nasadiť na auto zimné pneumatiky ešte pred prvými mrazmi. Dobré je ho prezuť, ak teplota klesne pod sedem stupňov Celzia. Zimné pneumatiky sa pri nízkej teplote správajú inak ako tie letné a pomôžu s brzdením. Pre autobusy a nákladné autá platia iné pravidlá. Uviedol to riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.

„Podľa našej právnej úpravy zimné pneumatiky musí použiť vodič motorového vozidla kategórie M, čo sú bežné osobné motorové vozidlá, v období, kedy je vozovka pokrytá súvislou vrstvou ľadu alebo snehu,“ uviedol Tlacháč.

Pre vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3, teda pre autobusy a ťažšie nákladné vozidlá, platia iné pravidlá ako pre osobné autá. „Musia byť vybavené aspoň na jednej z hnacích náprav v období od 15. novembra do 31. marca pneumatikami označenými ako zimná pneumatika,“ upozornil riaditeľ.

Pred zimou si poriadne skontroluj vybavenie

Pred zimou sa oplatí skontrolovať základné vybavenie auta: škrabku, metličku, štartovacie káble či vrecúško s pieskom na podsyp kolies. Odborníci z Aures Holdings odporúčajú aj dobíjaciu powerbanku, ktorá dokáže zabezpečiť opakované štarty pri nízkych teplotách.

Základom bezpečnej jazdy zostávajú zimné pneumatiky. Na Slovensku sú povinné od 15. novembra do 31. marca, ak je na ceste sneh alebo ľad. Ak vodič používa celoročné pneumatiky, musia byť označené symbolom 3PMSF – tri vrcholy hôr so snehovou vločkou. Označenie M+S už nestačí a pri jazde napríklad v Rakúsku môže za nevyhovujúce plášte hroziť pokuta.

Motoristi by mali pamätať aj na kontrolu nemrznúcej zmesi a zimných ostrekovačov. Dôležité je ručne zapínať stretávacie alebo hmlové svetlá, pretože automatické systémy často nechávajú svietiť len predné LED diódy. Stierače sa dajú ochrániť pred primrznutím látkou alebo lepenkou, tesnenia zas pred poškodením ošetrením glycerínom či silikónom.

Zima dáva zabrať aj elektromobilom. Ich batérie sa v chlade vybíjajú rýchlejšie a dojazd môže klesnúť až o 30 %. Najúspornejšie sú vozidlá s tepelným čerpadlom. Odborníci odporúčajú predhriať auto ešte počas nabíjania, ideálne v garáži, a využívať diaľkové odmrazovanie okien.

sneh sneženie počasie
Zdroj: TASR/Patrik Koreň
