TASR
dnes 12. novembra 2025 o 6:24
Čas čítania 1:22

Dopad konsolidácie: Rodiny prídu ročne o stovky eur, najmenej to pocítia seniori (+príklady)

Dopad konsolidácie: Rodiny prídu ročne o stovky eur, najmenej to pocítia seniori (+príklady)
Zdroj: Libreshot

Výrazný dopad čaká najmä rodiny, kde aspoň jedna osoba pracuje ako SZČO.

Vysoká váha na opatreniach zaťažujúcich aktivitu a investície znamená nižší pokles budúcich deficitov, a teda predlžuje obdobie konsolidácie. Navyše, v budúcom roku sa v dôsledku prijatých opatrení znížia disponibilné príjmy rodín vrátane jednotlivcov priemerne o 2,1 %. Informovala o tom v pondelok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

„Ročný vplyv na jednotlivca bez detí bude 247 eur, rodine 2+1 sa zníži príjem o 742 eur a rodine 2+2 o 858 eur. Najviac budú zasiahnuté rodiny v produktívnom veku s pracovným príjmom, najmenej rodiny seniorov (zníženie o 65 eur) a iné rodiny bez pracovných príjmov. K okamžitému zníženiu disponibilných príjmov rodín najviac prispeje zvýšenie zdravotných odvodov, podobnou mierou zmeny týkajúce sa platenia odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a zvýšenie sadzieb dane z príjmu,“ priblížili odborníci.

Najviac to pocítia SZČO

Rada skonštatovala, že podľa oficiálnych daňových údajov budú z hľadiska formy aktivity zasiahnuté najmä rodiny, v ktorých je aspoň jeden člen samostatne zárobkovo činná osoba. Percentuálny pokles v prípade SZČO však skresľuje fakt, že ich deklarované príjmy sú často výrazne nižšie než ich reálne ekonomické postavenie, podčiarkla RRZ.

V budúcom roku predpokladá nižší rast ekonomiky o 0,4 percentuálneho bodu v porovnaní s očakávaním bez konsolidácie. RRZ ďalej odhaduje, že balíček opatrení by mohol viesť k zlepšeniu salda verejnej správy v roku 2026 o 1,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), celkový pozitívny vplyv balíčka na deficit sa aj v nasledujúcich rokoch môže udržať okolo jedného percenta HDP.

Jeho prínos k zníženiu deficitu sa podľa odborníkov premietne aj do spomalenia rastu dlhu, ktorý však naďalej zostáva na neudržateľnej rastovej trajektórii. V roku 2024 dosiahol dlh hodnotu 59,7 % HDP a do roku 2029 by mal aj so všetkými prijatými opatreniami vzrásť na úroveň 73,4 % HDP.

„Balíček zlepšuje aj dlhodobú udržateľnosť verejných financií, ktorá sa dnes nachádza blízko pod hranicou pásma vysokého rizika. No hoci samotný balíček ju môže zlepšiť až o 0,9 % HDP, spolu s inými vplyvmi vrátane nových výdavkových opatrení prijatých s rozpočtom bude výsledný vplyv na dlhodobú udržateľnosť znížený len na úrovni okolo 0,3 % HDP,“ dodala RRZ.

Bližšie detaily o dopade konsolidácie sa dočítaš v tomto článku.
Euro
Zdroj: rawpixel
