Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 12. novembra 2025 o 12:07
Čas čítania 0:40

Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia

Pozor na podvody, špekulanti prichádzajú stále s novými spôsobmi.

Bežná rutina výberu hotovosti z bankomatu je ohrozená novou formou podvodu. Výskumníci z Glasgowskej univerzity vyvinuli systém s názvom ThermoSecure, ktorý využíva termovíziu a umelú inteligenciu na rekonštrukciu zadaného PIN kódu.

Systém zachytáva minimálne teplotné rozdiely na klávesnici krátko po zadaní kódu a následne AI vyhodnotí, ktoré tlačidlá boli stlačené a v akom poradí, informuje portál plenum.sk.

Systém je najúčinnejší do 20 sekúnd po zadaní PIN-u, kedy dosahuje presnosť určenia kódu až 86 %. Aj po 30 sekundách zostáva riziko vysoké, s presnosťou 76 %. Hoci termovízia je len jednou z mnohých metód podvodov (popri mikrokamerách, falošných klávesniciach a napodobnených paneloch), odborníci radia zaviesť jednoduché, ale účinné opatrenia na ochranu:

Zakrytie klávesnice druhou rukou počas zadávania PIN-u. Ďalej kontrola bankomatu, všímať si akékoľvek neobvyklé, dodatočné alebo neštandardné súčiastky. Počkanie pár sekúnd po zadaní kódu, aby sa znížila čitateľnosť tepelných stôp, alebo stlačiť aj iné čísla na klávesnici, aby ste zanechali tepelnú stopu aj mimo čísel vášho PIN-u.

Odbodníci odporúčajú uprednostniť bezkontaktné platby, ktoré eliminujú nutnosť zadávania PIN-u.

9. novembra 2025 o 11:20 Čas čítania 0:41 Huliak rozdal seniorom šeky v hodnote 120-tisíc eur, ktoré nie sú kryté reálnymi peniazmi. Zatiaľ majú len hodnotu papiera Huliak rozdal seniorom šeky v hodnote 120-tisíc eur, ktoré nie sú kryté reálnymi peniazmi. Zatiaľ majú len hodnotu papiera
9. novembra 2025 o 10:01 Čas čítania 0:33 KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
7. novembra 2025 o 5:46 Čas čítania 1:41 TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Pixabay
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Bankomaty Správy z domova Zlodeji
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 hodinami
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
dnes o 08:46
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
včera o 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
pred 2 dňami
Študenti vyjadrili nesúhlas s Ficom. Odmietajú premiéra, ktorý sympatizuje s totalitným režimom
Študenti vyjadrili nesúhlas s Ficom. Odmietajú premiéra, ktorý sympatizuje s totalitným režimom
7. 11. 2025 8:05
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 4 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
6. 11. 2025 19:52
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Lifestyle news
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil pred hodinou
Česká čokoláda dobýva svet. Rodinná firma získala zlatú medailu v prestížnej súťaži pred 2 hodinami
Muža z Bulharska vyhlásili za mŕtveho. Po takmer 20 rokoch ho našli žiť na samotke v stane pred 2 hodinami
Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky dnes o 08:29
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk včera o 17:00
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie včera o 16:03
OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní včera o 15:01
V Starom Meste dnes otvorili nový priestor Maison Prelude. Spája módu, umenie aj gastro včera o 13:44
Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky včera o 12:44
Slovensko Všetko
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
pred 2 hodinami
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
Prípad sa odohral v okrese Trebišov.
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
ZOZNAM: PS ukázalo svojich lídrov pre rezorty vo vláde. Títo ľudia by mohli viesť budúce ministerstvá
včera o 16:32
ZOZNAM: PS ukázalo svojich lídrov pre rezorty vo vláde. Títo ľudia by mohli viesť budúce ministerstvá
Krádeží v obchodoch je čoraz viac. Maloobchodníci posielajú štátu dôležitý list
včera o 19:52
Krádeží v obchodoch je čoraz viac. Maloobchodníci posielajú štátu dôležitý list
Európska prokuratúra: Slovensko figuruje v tretine podvodov s DPH a clami, ktoré riešime
dnes o 07:09
Európska prokuratúra: Slovensko figuruje v tretine podvodov s DPH a clami, ktoré riešime
Ekonomika Všetko
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
včera o 06:27
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Zahraničie Všetko
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
pred 3 hodinami
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
pred 3 dňami
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Expert organizácie GLOBSEC Tomáš A. Nagy vysvetľuje, ako rýchlo by rakety z Moskvy zasiahli hlavné mestá EÚ, aké bezpečnostné mechanizmy bránia ich odpáleniu a prečo sú minúty rozhodujúce pre strategickú reakciu.
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
7. 11. 2025 5:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
6. 11. 2025 6:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
5. 11. 2025 17:01
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia