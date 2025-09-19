Polícia zasahuje pri poškodenom bankomate v Piešťanoch.
- Polícia zasahovala počas uplynulých dní pri viacerých prípadoch poškodených bankomatov. Jeden z aktuálnych incidentov sa stal aj v Piešťanoch, kde páchateľ poškodil bankomat pri jednej z prevádzok a zničil aj vstupné dvere.
- Polícia prijala oznámenie krátko po 2.30 h v noci. Okolie uzavrela, na miesto privolala vyšetrovateľa aj expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. Tí zaistili stopy a pokračujú vo vyšetrovaní. Policajti potvrdili, že po páchateľoch intenzívne pátrajú.
Širší kontext: Podobný prípad riešili policajti aj 16. septembra v Maduniciach v okrese Hlohovec. Podľa portálu tvnoviny.sk tam páchateľom po nasprejovaní bezpečnostných kamier a výbuchu bankomatu údajne odcudzili skrinku s peniazmi. Z miesta činu mali utiecť na elektrobicykloch. Polícia tieto informácie preveruje.
V piatok nadránom došlo k ďalšiemu výbuchu bankomatu, tentoraz v košickej mestskej časti Nad jazerom. Explózia poškodila vchodové dvere jednej z predajní aj samotný bankomat. Policajné hliadky dorazili na miesto po 4.00 h, zabezpečili okolie a dokumentovali škody.
Polícia vo všetkých prípadoch vykonáva potrebné úkony a zhromažďuje dôkazy. Zároveň vyzýva verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek relevantných informácií kontaktovala linku 158. Ďalšie podrobnosti plánuje poskytnúť, keď to dovolí priebeh vyšetrovania.
