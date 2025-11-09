Mimovládka Jednota dôchodcov bude musieť o peniaze požiadať priamo spoločnosť Tipos.
Minister športu Rudolf Huliak odovzdal Jednote dôchodcov na Slovensku šeky v celkovej hodnote 120-tisíc eur z Tiposu, ktoré však zatiaľ nie sú kryté, informuje portál tvnoviny.sk. Podľa zistení si ešte mimovládka bude musieť o peniaze formou daru oficiálne požiadať štátnu lotériovú spoločnosť.
„Žiadatelia v rámci tohto procesu predkladajú oficiálnu žiadosť o dar a po jej doručení je žiadosť posúdená z hľadiska súladu s cieľmi a aktivitami spoločnosti. Až následne budú vypracované a uzatvorené darovacie zmluvy,“ napísal TIPOS.
Minister zároveň nevysvetlil, na základe čoho sa rozhodol peniaze dôchodcovskej mimovládke venovať, vraj ich majú využiť na zaplatenie darov alebo občerstvenia na lokálnych športových podujatiach.
Minister povedal, že prostriedky majú byť z príjmov, ktoré štát dostáva z prevádzky hazardu. „Neviem si predstaviť lepšie zhodnotenie takýchto peňazí, ako nimi podporiť aktivity pomáhajúce seniorom udržať sa v dobrej zdravotnej kondícii,“ upozornil Huliak.
Priznal, že k novej forme podpory ho mali inšpirovať stretnutia i diskusie so seniormi naprieč Slovenskom, ktoré poukázali na údajnú nedostatočnú podporu športovo a pohybovo stále aktívnych ľudí v zrelom veku.