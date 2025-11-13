Niektorí poslanci hovoria o zvýhodňovaní jedného prevádzkovateľa, vedenie mesta tieto obvinenia odmieta.
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Košiciach vo štvrtok schválilo čiastočné obmedzenie hazardných hier na území mesta. Herne budú môcť byť len v budovách pre obchod a služby a kasína iba v hoteloch, moteloch a penziónoch. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť od nového roka, vzťahovať sa bude až na nové licencie. Niektorí poslanci hovoria o zvýhodňovaní jedného prevádzkovateľa, vedenie mesta tieto obvinenia odmieta.
13. novembra 2025 o 16:10 Čas čítania 0:31 Incident v bratislavskom hosteli: Muž sa vlámal dnu a obťažoval spiace ženy
13. novembra 2025 o 15:40 Čas čítania 0:33 Podľa SaS unikajú desiatky miliońov štátu podozrivým firmám prepojeným na Hlas-SD. Zverejnili údajnú schému