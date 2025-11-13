Ide o opatrenie proti lacnému čínskemu dovozu, ktoré by malo byť dočasne zavedené už v roku 2026, kým platí konečné riešenie od roku 2028.
Európska komisia vyzvala ministrov financií členských štátov EÚ, aby od budúceho roka zaviedli poplatok za objednávky s nízkou hodnotou od spoločností ako Temu či Shein. Cieľom je riešiť záplavu lacného čínskeho dovozu.
Momentálne sa v 27-člennom bloku neplatí clo za balíky do 150 eur, ktoré sú často dovážané priamo spotrebiteľom. EÚ navrhla zrušenie tejto výnimky a zavedenie paušálneho poplatku vo výške dvoch eur od roku 2028, no eurokomisár Maroš Šefčovič vyzval na dočasné riešenie už v roku 2026.
Cieľom je vytvoriť jednoduchý dočasný systém poplatkov a lepšie prepojenie IT nástrojov. Európske priemyselné odvetvia, najmä maloobchodníci, žiadajú rýchlu akciu, aby sa odstránilo narušenie hospodárskej súťaže. Niektoré krajiny, ako Rumunsko, už zaviedli vlastný poplatok na malé balíky. Plán má byť predložený na schválenie 12. decembra.