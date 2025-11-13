Muž skončil v putách a čelí obvineniam z krádeže a porušenia domovej slobody.
Krátko pred treťou hodinou ráno bola policajná hliadka privolaná do jedného z hostelov v centre Bratislavy. Neznámy muž tam poškodil vstupné dvere a z recepcie odcudzil notebook.
Následne vošiel do izby, kde v tom čase spali dve ženy. Pred jednou z nich začal onanovať. Druhá žena sa na hluk zobudila a muža vyrušila. Keď sa pokúsil z hostela ujsť, podarilo sa jej vyhotoviť jeho fotografiu, ktorá sa neskôr ukázala ako kľúčová, informuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Páchateľ z miesta činu ušiel a spôsobil škodu približne 700 eur. Vďaka fotografii a podrobnému opisu ho ešte v ten istý deň spozorovala hliadka na Poštovej ulici. Policajti muža zadržali a eskortovali na oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov obvinili 29-ročného Matúša M. z okresu Šaľa z krádeže a porušenia domovej slobody.