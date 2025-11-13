Podľa opozície a expertov zlyhal aj samotný systém prideľovania dotácií, čo vyvoláva podozrenia z konfliktu záujmov.
Aktuálne dianie na Úrade podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) kritizuje opozičná SaS. Predseda strany Branislav Gröhling poukázal na údajne škandalózne prerozdeľovanie 200 miliónov eur zo štátneho rozpočtu a podozrivé dotácie pre firmy prepojené na Hlas-SD.
Ako príklad uviedol spoločnosť DBC Slovakia, ktorá vznikla len minulý rok, nemá zamestnancov ani web, vlani dosiahla tržby 13 300 eur a zisk 80 eur, no získala dotáciu takmer 1,5 milióna eur na výskum krvnej diagnostiky. Gröhling porovnal situáciu s bývalým škandálom ministra školstva Petra Plavčana.
Podľa bývalého štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa problémom nie sú len príjemcovia, ale aj zlyhanie mechanizmu prideľovania dotácií. Úrad si vytvoril internú komisiu bez výberového procesu, nezverejnil hodnotenia ani poradie žiadateľov, čím vzniká riziko konfliktu záujmov. Úrad podpredsedu vlády tieto obvinenia odmieta a vo štvrtok pripravuje vlastnú tlačovú konferenciu.