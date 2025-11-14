Americká Snemovňa reprezentantov zverejnila e-maily Jeffreyho Epsteina, v ktorých sa objavuje aj meno Miroslava Lajčáka.
- Komisia americkej Snemovne reprezentantov zverejnila ďalšie časti Epsteinových spisov. Medzi tisíckami e-mailov sa nachádzajú aj správy z roku 2018, kde figuruje meno slovenského diplomata Miroslava Lajčáka, informuje Štandard.
- Epstein mu v jednom e-maile posiela článok z portálu The Daily Beast o psychickom stave Donalda Trumpa. Lajčák mu mal odpísať, že o tejto téme počas dňa počul dosť, a Epstein s tým súhlasí.
- Správy tiež naznačujú, že obaja uvažovali o spoločnej večeri. Epstein v komunikácii oslovuje Lajčáka menom „Miro“.
Širší kontext: Lajčák sa objavuje aj v e-maile od Stevea Bannona, ktorý bol hlavnou strategickou tvárou administratívy Donalda Trumpa. Bannon ho opisuje ako „predsedu OSN“ a tvrdí, že by mohol viesť „európsky projekt“, ak to Epsteinovi bude vyhovovať. Lajčák v tom období viedol Valné zhromaždenie OSN a zároveň pôsobil ako minister zahraničných vecí.
V dokumentoch sa nenachádza žiadna zmienka, ktorá by Lajčáka spájala so sexuálnymi kauzami Jeffreyho Epsteina. Redakcia tvnovín sa ho počas dňa snažila kontaktovať, no na otázky nereagoval.
Jeffrey Epstein spáchal v roku 2019 samovraždu vo väznici v New Yorku, kde bol zadržiavaný. Bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých osôb na účely sexuálneho zneužívania. Trumpova kampaň naznačovala, že pri Epsteinovej smrti mohlo ísť o niečo iné než o samovraždu, a sľubovala zverejnenie mien Epsteinových klientov. Teraz však Trump tvrdí, že nie je čo zverejniť, čo spôsobilo napätie v jeho hnutí MAGA.
