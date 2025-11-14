Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Barbora Fábryová
dnes 14. novembra 2025 o 8:13
Čas čítania 0:55

Lajčák sa objavuje v zverejnených e-mailoch Jeffreyho Epsteina. Dokumenty obsahujú správy z jeho ministerskej adresy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Lajčák sa objavuje v zverejnených e-mailoch Jeffreyho Epsteina. Dokumenty obsahujú správy z jeho ministerskej adresy
Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití, TASR/Tanjug

Americká Snemovňa reprezentantov zverejnila e-maily Jeffreyho Epsteina, v ktorých sa objavuje aj meno Miroslava Lajčáka.

  • Komisia americkej Snemovne reprezentantov zverejnila ďalšie časti Epsteinových spisov. Medzi tisíckami e-mailov sa nachádzajú aj správy z roku 2018, kde figuruje meno slovenského diplomata Miroslava Lajčáka, informuje Štandard.
  • Epstein mu v jednom e-maile posiela článok z portálu The Daily Beast o psychickom stave Donalda Trumpa. Lajčák mu mal odpísať, že o tejto téme počas dňa počul dosť, a Epstein s tým súhlasí.
  • Správy tiež naznačujú, že obaja uvažovali o spoločnej večeri. Epstein v komunikácii oslovuje Lajčáka menom „Miro“.

Širší kontext: Lajčák sa objavuje aj v e-maile od Stevea Bannona, ktorý bol hlavnou strategickou tvárou administratívy Donalda Trumpa. Bannon ho opisuje ako „predsedu OSN“ a tvrdí, že by mohol viesť „európsky projekt“, ak to Epsteinovi bude vyhovovať. Lajčák v tom období viedol Valné zhromaždenie OSN a zároveň pôsobil ako minister zahraničných vecí.

V dokumentoch sa nenachádza žiadna zmienka, ktorá by Lajčáka spájala so sexuálnymi kauzami Jeffreyho Epsteina. Redakcia tvnovín sa ho počas dňa snažila kontaktovať, no na otázky nereagoval.

Jeffrey Epstein spáchal v roku 2019 samovraždu vo väznici v New Yorku, kde bol zadržiavaný. Bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých osôb na účely sexuálneho zneužívania. Trumpova kampaň naznačovala, že pri Epsteinovej smrti mohlo ísť o niečo iné než o samovraždu, a sľubovala zverejnenie mien Epsteinových klientov. Teraz však Trump tvrdí, že nie je čo zverejniť, čo spôsobilo napätie v jeho hnutí MAGA.

Prečítaj si aj tieto články:

24. júla 2025 o 8:31 Čas čítania 1:12 Trumpovo meno sa údajne objavilo v spisoch Epsteina. Prezident odmieta zverejniť dokumenty aj napriek sľubom Trumpovo meno sa údajne objavilo v spisoch Epsteina. Prezident odmieta zverejniť dokumenty aj napriek sľubom
10. septembra 2025 o 16:31 Čas čítania 1:15 Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni
7. februára 2024 o 9:30 Čas čítania 4:42 Chodil tam americký prezident aj syn kráľovnej Alžbety II.: Epsteinov ostrov bol miestom hriechu a sexuálneho násilia Chodil tam americký prezident aj syn kráľovnej Alžbety II.: Epsteinov ostrov bol miestom hriechu a sexuálneho násilia
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Jeffrey Epstein Správy z domova Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:50
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
včera o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred 2 dňami
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 4 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
včera o 08:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 2 dňami
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
včera o 16:50
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
včera o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred 2 dňami
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 2 dňami
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 08:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
8. 11. 2025 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
8. 11. 2025 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Lifestyle news
Legendárna platforma zábavných videí Vine je späť. Vráti sa pod názvom diVine, obnoví aj pôvodný obsah pred 17 minútami
So slovenskou hviezdou Adélou chcú spolupracovať ďalšie zahraničné celebrity. Najnovšie záujem prejavila Madison Beer pred hodinou
Billie Eilish tvrdo skritizovala Elona Muska. Na Instagrame ho nazvala „úbohým zbabelcom“ pred hodinou
Rodičia utýrali k smrti svojho trojročného syna. Mysleli si, že je posadnutý démonom včera o 15:49
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu včera o 14:32
Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu včera o 14:07
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati včera o 13:16
Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“ včera o 12:18
Slovenský talent v centre pozornosti. Šimon Nemec strelil svoj prvý hetrik v kariére NHL včera o 11:22
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda včera o 10:36
Slovensko Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
pred 3 hodinami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Odborník radí kúriť drevom.
Budúci týždeň sa na Slovensku poriadne ochladí. Snežiť môže aj v nižších polohách
pred hodinou
Budúci týždeň sa na Slovensku poriadne ochladí. Snežiť môže aj v nižších polohách
Ceny benzínu a nafty môžu budúci týždeň mierne klesnúť. Analytik odhaduje pokles cien pohonných hmôt o pár centov
pred 14 minútami
Ceny benzínu a nafty môžu budúci týždeň mierne klesnúť. Analytik odhaduje pokles cien pohonných hmôt o pár centov
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
pred 3 hodinami
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Známa martinská továreň s 120-ročnou tradíciou ukončuje výrobu. Zamestnanci čelia možnému prepúšťaniu
dnes o 05:55
Známa martinská továreň s 120-ročnou tradíciou ukončuje výrobu. Zamestnanci čelia možnému prepúšťaniu
Agentúra životného prostredia prepúšťa odborníkov. Administratívu posilňuje sestra Romany Tabakovej
včera o 19:28
Agentúra životného prostredia prepúšťa odborníkov. Administratívu posilňuje sestra Romany Tabakovej
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
pred 2 dňami
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Zahraničie Všetko
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
dnes o 06:30
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
pred 2 hodinami
Lajčák sa objavuje v zverejnených e-mailoch Jeffreyho Epsteina. Dokumenty obsahujú správy z jeho ministerskej adresy
včera o 14:27
Nakupovanie z Číny sa zmení: EÚ pripravuje nový poplatok pre balíky z Temu a Sheinu
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
dnes o 06:30
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
Maria Voroncovová a Katerina Tichonovová sú jediné dve verejne potvrdené Putinove dcéry.
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
včera o 12:00
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
pred 2 dňami
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 3 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia