TASR
dnes 16. októbra 2025 o 12:22
Čas čítania 0:29

Z Bratislavy do Košíc môžeš letieť od 21. novembra. Ceny leteniek začínajú na 19,99 €, kúpiť si ich môžeš už teraz

Z Bratislavy do Košíc môžeš letieť od 21. novembra. Ceny leteniek začínajú na 19,99 €, kúpiť si ich môžeš už teraz
Zdroj: Letisko Bratislava

Prvý let Wizz Airu z Bratislavy do Košíc poletí 21. novembra.

  • Prvý let leteckej spoločnosti Wizz Air na linke z Bratislavy do Košíc sa uskutoční 21. novembra o 6.30 h ráno.
  • Ceny leteniek začínajú na 19,99 eura.
  • Letenky je už možné rezervovať si na stránke leteckej spoločnosti.

Širší kontext: Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika čaká jedno z najväčších rozšírení v histórii. Postarať sa o to má letecká spoločnosť Wizz Air, ktorá otvorí celkovo 27 nových liniek. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok oznámili minister dopravy Jozef Ráž a riaditeľ letiska Dušan Novota.

Oznámil zároveň, že prvé lietadlo na linke Bratislava – Košice by malo vzlietnuť 21. novembra o 6.30 h ráno. Podľa ministra Ráža to nebolo ľahké, preto proces trval dva roky, a spoločnosti Wizz Air sa poďakoval.

wizzair
Zdroj: Wizz Air

