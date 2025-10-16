Prvý let Wizz Airu z Bratislavy do Košíc poletí 21. novembra.
- Prvý let leteckej spoločnosti Wizz Air na linke z Bratislavy do Košíc sa uskutoční 21. novembra o 6.30 h ráno.
- Ceny leteniek začínajú na 19,99 eura.
- Letenky je už možné rezervovať si na stránke leteckej spoločnosti.
Širší kontext: Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika čaká jedno z najväčších rozšírení v histórii. Postarať sa o to má letecká spoločnosť Wizz Air, ktorá otvorí celkovo 27 nových liniek. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok oznámili minister dopravy Jozef Ráž a riaditeľ letiska Dušan Novota.
Oznámil zároveň, že prvé lietadlo na linke Bratislava – Košice by malo vzlietnuť 21. novembra o 6.30 h ráno. Podľa ministra Ráža to nebolo ľahké, preto proces trval dva roky, a spoločnosti Wizz Air sa poďakoval.
Prečítaj si aj tieto články:
16. októbra 2025 o 10:22 Čas čítania 0:00 Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
10. septembra 2025 o 18:20 Čas čítania 0:38 Wizz Air presúva časť letov z Viedne do Bratislavy. Zruší desiatky liniek