Podľa ministerstva financií signalizuje dôveru investorov a stabilitu verejných financií.
Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila v piatok Slovensku nezmenený rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Stalo sa tak krátko potom, ako pred tromi týždňami ďalšia z významných agentúr Standard & Poor´s rovnako potvrdila rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom, pripomenulo Ministerstvo financií (MF) SR. Tieto výsledky podľa neho signalizujú stabilitu verejných financií SR a dôveru medzinárodného investičného prostredia.
„Potvrdenie ratingu od agentúry Fitch je opäť priaznivý impulz, ktorý prichádza v čase, keď európska ekonomika čelí viacerým vážnym výzvam - od stagnácie našich najväčších obchodných partnerov, cez obchodné vojny, negatívny vplyv ciel zo strany USA až po celkové geopolitické napätie,“ zhodnotil rezort financií.
Pripomenul, že SR má jednu z najotvorenejších ekonomík, ktorá je veľmi senzitívna na vývoj v Európe, zvlášť u našich najväčších obchodných partnerov ako Nemecko alebo Rakúsko. Tieto krajiny sú na hrane recesie, čo je podľa MF jedna z hlavných príčin tohtoročného spomalenia rastu slovenskej ekonomiky.
Podľa agentúry Fitch by mal hospodársky rast SR tento rok dosiahnuť 0,7 %, čo je podobné odhadu MF na úrovni 0,8 %. Budúci rok by malo prísť k miernemu oživeniu s rastom slovenskej ekonomiky o 1,1 %.
„Rast bude naďalej podporený spotrebou domácností, robustnými investíciami spojenými s Plánom obnovy a odolnosti a postupne sa zlepšujúcim externým dopytom. Očakávame, že rast ekonomiky sa v roku 2027 zrýchli na 1,5 % a bude podporený novými investíciami do automobilového priemyslu,“ predpokladá Fitch.
Agentúra vo svojom hodnotení reflektuje aj snahu vlády na postupné ozdravenie verejných financií. Jej analytici predpokladajú, že deficit verejných financií v roku 2025 dosiahne 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) a ďalšia konsolidácia ho bude v nasledujúcich rokoch znižovať.
„Na Slovensku sa snažia opoziční politici šíriť iba účelové negatívne informácie a klamstvá, ktorými chcú vyvolať vo verejnosti dojem, že SR je čierna diera. Nie je to pravda a hodnotenia ratingových agentúr tieto ich klamstvá jednoznačne vyvracajú,“ reagoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Potvrdenie ratingu od ďalšej významnej agentúry je podľa neho pre Slovensko pozitívna správa, a to zvlášť v čase, keď celá Európska únia zápasí s ekonomickým protivetrom. Ekonomika Slovenska sa tiež spamätáva z dedičstva, ktoré zanechala bývalá vláda v podobe najhorších verejných financií v celej EÚ, doplnil Kamenický.
Do konca roka má svoje aktuálne hodnotenie SR zverejniť aj tretia z najznámejších ratingových agentúr Moody´s.