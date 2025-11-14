Kategórie
TASR
včera 14. novembra 2025 o 19:58
Čas čítania 0:36

AKTUÁLNE: Fico podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády z Hlasu-SD. Dôvodom sú podozrenia pri rozdeľovaní dotácií

AKTUÁLNE: Fico podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády z Hlasu-SD. Dôvodom sú podozrenia pri rozdeľovaní dotácií
Zdroj: Refresher

Robert Fico o tom informoval na sociálnej sieti.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD).

O podaní návrhu prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu informoval premiér na sociálnej sieti.

Na podozrenia upozornili opozičné strany. Predseda strany SaS Branislav Gröhling poukázal na údajne škandalózne prerozdeľovanie 200 miliónov eur zo štátneho rozpočtu a podozrivé dotácie pre firmy prepojené na Hlas-SD.

Ako príklad uviedol spoločnosť DBC Slovakia, ktorá vznikla len minulý rok, nemá zamestnancov ani web, vlani dosiahla tržby 13 300 eur a zisk 80 eur, no získala dotáciu takmer 1,5 milióna eur na výskum krvnej diagnostiky. Gröhling porovnal situáciu s bývalým škandálom ministra školstva Petra Plavčana.

Podľa bývalého štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa problémom nie sú len príjemcovia, ale aj zlyhanie mechanizmu prideľovania dotácií. Úrad si vytvoril internú komisiu bez výberového procesu, nezverejnil hodnotenia ani poradie žiadateľov, čím vzniká riziko konfliktu záujmov. Úrad podpredsedu vlády tieto obvinenia.

