TASR
dnes 11. novembra 2025 o 14:51
Čas čítania 1:04

VIDEO: Muž v Prievidzi brutálne napadol 87-ročnú ženu. Na záberoch vidno, ako ju ťahal po zemi

VIDEO: Muž v Prievidzi brutálne napadol 87-ročnú ženu. Na záberoch vidno, ako ju ťahal po zemi
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Obvinili 55-ročného muža, v Prievidzi okradol o tašku 87-ročnú ženu.

Prievidzský policajný vyšetrovateľ obvinil 55-ročného muža zo zločinu lúpeže. Obvinený 7. novembra v Prievidzi okradol 87-ročnú ženu o nákupnú tašku, v ktorej mala hotovosť i doklady. Seniorka pri lúpeži utrpela zranenia. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Obvinený sa skutku podľa policajtov dopustil vo vchode jedného z bytových domov v Prievidzi. „Pristúpil k 87-ročnej poškodenej. Po tom, ako ju oslovil s tým, že ide k niekomu na návštevu, využil jej vyšší vek a z ruky jej vytrhol nákupnú tašku. V dôsledku toho poškodená spadla na zem, pričom si zranila ruku a hlavu,“ opísali policajti.

Z tašky si muž podľa nich prisvojil peňaženku s hotovosťou 150 eur, osobnými dokladmi a ďalším obsahom, čím spôsobil poškodenej škodu vo výške približne 190,50 eura. „Ostatné veci odhodil a s peniazmi ušiel do neďalekého mestského parku, kde peňaženku zahodil do betónovej vodovodnej šachty,“ doplnili.

Muža obmedzili na osobnej slobode

Totožnosť muža zistili policajti na základe zabezpečenia všetkých dostupných kamerových záznamov a získaných informácií od osôb spolupracujúcich s políciou. „Do 24 hodín od spáchania skutku ho vypátrali a následne ho obmedzili na osobnej slobode,“ ozrejmila polícia s tým, že obvineného po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili v cele policajného zaistenia.

„Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Polícia tiež zistila, že v minulosti bol už trestne stíhaný. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodali policajti.

Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje občanov, najmä starších, aby boli pri pohybe na verejných miestach opatrní a aby pri vstupe do bytových domov neumožňovali vstup neznámym osobám a venovali im zvýšenú pozornosť.

