Muž v Kanade ukradol autobus plný pasažierov. Robil zastávky aj kontroloval lístky

Polícia zadržala muža v kanadskom Hamiltone. Ukradol autobus s cestujúcimi a jazdil s ním po bežnej trase.
Polícia v kanadskom Hamiltone (provincia Ontario) dostala hlásenie o ukradnutom autobuse miestnej spoločnosti HSR, v ktorom sa nachádzalo približne desať cestujúcich. O prípade informovala CNN.
Muž, ktorý autobus ukradol, s ním jazdil po bežnej mestskej trase linky. Policajti ho sledovali, no nemali zapnutpé sirény, aby nevyvolali paniku. Muž sa správal ako normálny šofér. Stál na zastávkach a púšťal cestujúcich vystúpiť. Dokonca odmietol pustiť dnu človeka s neplatným lístkom.
Akcia trvala len 15 minút. Polícii sa podarilo autobus bezpečne zastaviť a muža zadržať. Pri incidente sa nikto nezranil.
Podozrivý, ktorého meno nieje zverejnené, nemá trvalý pobyt a je obvinený z krádeže a držania vozidla presahujúceho 5 000 dolárov.