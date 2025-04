Viacero ľudí zahynulo v kanadskom meste Vancouver po tom, čo vodič auta vrazil do davu ľudí na pouličnom festivale. Z miesta hlásia aj niekoľko zranených. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AFP a denníka Globe and Mail.



Polícia v príspevku na sociálnej sieti uvádza, že vodič bol zadržaný po tom, ako „vrazil do davu“ na pouličnom festivale vo vancouverskej štvrti Eastside. Presný počet obetí polícia neuviedla.

#BREAKING : Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL



Na sociálnych sieťach sa objavilo video, v ktorom je vidieť trosky roztrúsené na dlhom úseku cesty, pričom najmenej sedem ľudí ležalo nehybne na zemi. Na fotografiách z miesta nehody bolo vidieť aj čierne SUV s pomliaždenou prednou časťou.



Vo štvrti sa koná festival pri príležitosti Dňa Lapu Lapu, ktorý si pripomína miestna filipínska komunita. Pomenovaný je podľa domorodého náčelníka, ktorý v 16. storočí na ostrovoch bojoval proti španielskej kolonizácii.



„Som šokovaný a nesmierne zarmútený hrozivým incidentom na dnešnom podujatí Dňa Lapu Lapu,“ napísal na sociálnej sieti primátor mesta Ken Sim.

Prečítaj si aj tieto články:

Breaking : Multiple people were hit by a vehicle during the Lapu Lapu Festival in Vancouver Saturday evening, near E 43rd Ave and Fraser St. #Vancouver pic.twitter.com/0OoWQndpJI