TASR
dnes 17. novembra 2025 o 9:12
Čas čítania 1:16

Títo Slováci si požičiavajú najviac. Nový prieskum ukázal, od koho si pýtajú peniaze najčastejšie

Títo Slováci si požičiavajú najviac. Nový prieskum ukázal, od koho si pýtajú peniaze najčastejšie
Zdroj: Pexels/ira dulger, Unsplash/Ibrahim Boran

Keď už sa idú Slováci zadlžiť mimo banky alebo nebankovej spoločnosti, z okruhu najbližších sa najčastejšie obrátia na rodičov.

Väčšina Slovákov si peniaze požičiava od bánk či iných finančných inštitúcií. Štvrtina ľudí na Slovensku sa však pri požiadavke o pôžičku prevyšujúcu 500 eur obracia na príbuzných či známych. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý začiatkom novembra realizovala agentúra Ipsos pre Home Credit Slovakia.


„Dáta z prieskumu ukázali, že pôžičky od rodiny, priateľov či známych sa vo väčšej miere týkajú respondentov s mesačným príjmom do 1500 eur, obyvateľov menších slovenských obcí a taktiež ľudí z Trenčianskeho a Banskobystrického kraja,“ priblížil analytik Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Keď už sa Slováci zadlžujú mimo banky alebo nebankovej spoločnosti, z okruhu najbližších sa najčastejšie obrátia na rodičov, a to v polovici prípadov. Traja z desiatich respondentov sa obrátili na súrodencov a 14 % si požičalo od kamarátov. Nasledujú partneri, ďalší príbuzní, susedia a kolegovia.


Väčšinou pritom nejde o vysoké sumy. Necelá polovica bola podľa prieskumu taká, ktorá si požičala menej ako 1000 eur. Približne tretina si u rodiny či známych požičala od 1000 do 5000 eur. Iba štyria zo sto sa zadlžili sumou prevyšujúcou 20 000 eur.


Hlavnou výhodou pôžičiek od rodiny a známych je podľa prieskumu nulový alebo nízky úrok a taktiež faktory, ako sú dôvera a pomoc v rodine, čo zhodne uviedla polovica opýtaných. Za ďalšie pozitívum označili možnosť splácania podľa aktuálnej situácie, absenciu akéhokoľvek papierovania či ručenia majetkom. Všetky tieto faktory spomenula približne tretina respondentov.


„Na druhej strane, medzi negatívami dominovali zlé či trápne pocity, a to až u 54 % ľudí. Len o niečo menej bolo takých, čo sa obávali zhoršenia vzťahov, a pätine chýbali zase akékoľvek záruky či pravidlá,“ doplnil Ondrušek.


Aj tieto dáta potvrdzujú, že zadlžiť sa u príbuzných či známych je pre mnohých ľudí Dve tretiny dlžníkov vrátili podľa prieskumu presne takú istú sumu, akú si požičali. Ďalšia štvrtina k tomu pridala nejakú službu alebo darček. Piati zo sto platili aj úroky naviac. Rovnako 5 % respondentov uviedlo, že v skutočnosti vrátili menej peňazí, ako si požičali.

