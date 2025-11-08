Štát mení pravidlá.
S narastajúcim počtom ľudí v dôchodkovom veku sa čoraz viac rieši otázka, ako sa postarať o svojich rodičov či starých rodičov — a ako to finančne zvládnuť. Nová reforma financovania sociálnych služieb prináša zásadnú zmenu: štát chce po prvý raz skutočne oceniť tých, ktorí sa starajú o odkázané osoby.
1. Nový príspevok až do 1 210 eur mesačne
Nový zákon má priniesť jednotný príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý nahradí doterajší opatrovateľský príspevok. Cieľom je, aby peniaze išli priamo tým, ktorí ich naozaj potrebujú – odkázaným ľuďom. Tí si budú môcť sami vybrať, ako a kde príspevok využijú – či už na pomoc od rodiny a blízkych (tzv. neformálna starostlivosť), alebo na služby profesionálnych opatrovateľov a sociálnych zariadení.
Koľko to bude?
|
Stupeň odkázanosti
|
Formálna starostlivosť
|
Kombinácia formálnej + neformálnej starostlivosti
|
Časť príspevku určená na neformálnu starostlivosť
|
I. – mierna odkázanosť (2 - 4 hodiny)
|
do 230 €
|
—
|
—
|
II. – stredná odkázanosť (4 - 6 hodín)
|
do 460 €
|
—
|
—
|
III. – značná odkázanosť (6 – 8 hodín)
|
do 600 €
|
—
|
—
|
IV. – ťažká odkázanosť (8 – 12 hodín)
|
do 830 €
|
do 830 € / 1 030 € (ak ide o dieťa)
|
740 / 940 € (ak ide o dieťa)
|
V. – úplná odkázanosť (12 a viac hodín)
|
do 1 010 €
|
do 1 010 € / 1 210 € (ak ide o dieťa)
|
740 / 940 € (ak ide o dieťa)
Výška príspevku sa odvíja od stupňa odkázanosti človeka, typu poskytovanej starostlivosti a podľa skutočne preukázaných nákladov na starostlivosť. Čím viac pomoci človek potrebuje, tým vyšší príspevok môže získať. Reforma zároveň umožňuje príspevok kombinovať – ak časť starostlivosti zabezpečuje rodina a časť zariadenie, štát prispeje na obe formy podľa reálneho rozsahu a výdavkov.
Súčasťou príspevku je aj tzv. časť určená na neformálnu starostlivosť. Ide o finančnú podporu pre rodinných opatrovateľov, priateľov či blízke osoby, ktoré sa o odkázaného človeka starajú doma bez pomoci profesionálov. Štát týmto spôsobom prvýkrát uznáva ich prácu ako rovnocennú – či už ide o celodennú starostlivosť, pomoc s bežnými činnosťami alebo len pravidelnú asistenciu počas dňa.
2. Novinky pre opatrovateľov
Opatrovatelia budú môcť:
- získať odmenu až 740 € mesačne (resp. 940 €, ak ide o starostlivosť o dieťa),
- opatrovať najviac dve osoby,
- zdieľať starostlivosť s ďalšími dvoma opatrovateľmi – traja sa tak môžu v starostlivosti striedať a navzájom si uľaviť.
3. Kombinovanie starostlivosti doma a v zariadeniach
Reforma prináša flexibilitu - starostlivosť sa bude dať kombinovať. Rodina môže napríklad počas dňa využiť denný stacionár a zvyšok dňa sa starať doma. Príspevok sa rozdelí podľa reálnych nákladov.
4. Posudzovanie odkázanosti po novom
O tom, kto má nárok na príspevok, už nebude rozhodovať len zdravotný posudok. Zavádza sa tzv. integrované posudzovanie, ktoré zohľadní aj sociálnu situáciu a reálnu schopnosť človeka zvládať každodenné činnosti.
Po novom sa bude hodnotiť aj sebaposúdenie – dotazník, v ktorom človek sám opíše, čo zvláda a kde potrebuje pomoc. Tento systém má zabezpečiť viac spravodlivosti a dôstojnosti, najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím.
5. Ďalšie zmeny, ktoré prinesú viac istoty
Po novom bude možné získať preddavok ešte pred schválením príspevku, aby odkázaná osoba alebo jej rodina nezostala bez pomoci počas konania o priznaní príspevku. Zároveň bude príspevok chránený pred exekúciou, takže peniaze určené na starostlivosť ostanú tam, kde majú – u ľudí, ktorí sa o odkázaných starajú.
Zákon by mal byť schválený do 1. januára 2026. Niektoré zmeny začnú platiť okamžite, ďalšie nadobudnú účinnosť od 1. júla 2026. Samotný príspevok na pomoc pri odkázanosti sa spustí koncom roka 2026.