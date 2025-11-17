Kategórie
TASR
dnes 17. novembra 2025 o 15:41
Čas čítania 1:31

Trump teraz žiada zverejnenie Epsteinových spisov. Ešte pred mesiacmi sa tomu bránil

Zdroj: Davidoff Studios/Getty Images

Trump otočil a podporuje hlasovanie o zverejnení Epsteinových spisov.

  • Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social uviedol, že republikáni v Snemovni reprezentantov by mali hlasovať za zverejnenie vyšetrovacích spisov o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi, hoci tento krok doteraz odmietal.
  • K tomu obratu došlo po mesiacoch trvajúcom tlaku na zverejnenie všetkých spisov súvisiacich so škandálom okolo Epsteina, ktorý prichádzal aj z častí Trumpovej Republikánskej strany a jeho hnutia MAGA.
  • Počas svojej vlaňajšej kampane Trump sľúbil zverejnenie všetkých vyšetrovacích spisov. Po svojej inaugurácii v januári však bolo zverejnených len niekoľko menej významných dokumentov.

Citáty: „Ako som v piatok večer na palube Air Force One povedal médiám šíriacim falošné správy, republikáni v Snemovni reprezentantov by mali hlasovať za zverejnenie spisov o Epsteinovi, pretože nemáme čo skrývať. Je načase nechať za nami tento hoax demokratov inscenovaný radikálnymi ľavicovými šialencami, ktorý slúži len na to, aby odviedli pozornosť od veľkého úspechu Republikánskej strany vrátane nášho nedávneho víťazstva pri ‘shutdowne‘ demokratov,“ napísal Trump.

„JE MI TO JEDNO! Jediné, na čom mi záleží, je, aby sa republikáni VRÁTILI SPÄŤ K HLAVNEJ TÉME, ktorou je ekonomika,“ dodal v rozsiahlom príspevku šéf Bieleho domu.

Širší kontext: Tento spor v piatok vyvrcholil rozkolom medzi Trumpom a jeho dlhoročnou zarytou podporovateľkou Marjorie Taylor Greeneovou, členkou Snemovne reprezentantov za štát Georgia. Prezident oznámil, že ju prestáva podporovať, nazval ju „ufňukaným šialencom“, ktorý sa „posunul veľmi doľava“, a tvrdil, že voliči v Georgii „už majú jej a jej výstrelkov dosť“. V sobotu ju označil za „zradkyňu“.

Trump popiera, že by mal úzke väzby na odsúdeného sexuálneho delikventa, ktorý v roku 2019 údajne spáchal vo väzbe samovraždu. Nedávno zverejnené e-maily a dokumenty však naznačujú opak. Okrem toho existujú početné videá a fotografie zachytávajúce oboch mužov spolu.

Vyšetrovanie naznačilo, že Epstein bol roky hlavou siete, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá s cieľom sexuálneho zneužívania a vykorisťovania. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že bývalý finančník bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

Očakáva sa, že Snemovňa reprezentantov tento týždeň schváli spoločný návrh zákona republikánov a demokratov, ktorý by prinútil ministerstvo spravodlivosti zverejniť všetky spisy a komunikáciu týkajúcu sa Epsteina, ako aj informácie o vyšetrovaní jeho úmrtia vo federálnej väznici. Aj keby návrh zákona prešiel Snemovňou reprezentantov, nie je isté, že ho podporia republikáni v Senáte.

trump
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Domov
