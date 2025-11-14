V zverejnených Epsteinových správach diskutujú o možnej kandidatúre Miroslava Lajčáka na prezidenta.
Americká Snemovňa reprezentantov zverejnila ďalšie časti komunikácie Jeffreyho Epsteina. Medzi tisíckami e-mailov sa nachádzajú aj správy z rokov 2018 a 2019, v ktorých sa opakovane spomína slovenský diplomat Miroslav Lajčák.
V jednej z výmen z marca 2019 Epstein so svojím kontaktom komentuje situáciu na Slovensku, keď sa do vedenia prezidentských prieskumov dostala Zuzana Čaputová. Epstein ju opisuje ako „ľavičiarku z mimovládky“, bez politických skúseností, a dodáva, že „Miro je v úžase“, informuje denník SME.
Po víťazstve Čaputovej ten istý kontakt tvrdí, že Lajčák „mohol byť prezidentom, keby ho počúval“. Epstein následne označuje Čaputovú za „Sorosovu kandidátku“ a spochybňuje jej skúsenosti.
V správach sa objavujú aj úvahy o tom, ako má Lajčák podľa Epsteinovho kontaktu pôsobiť navonok. Partner v konverzácii z neho navrhuje urobiť nacionalistického suverenistického lídra, pričom Epstein dodáva, že „na to má výzor“.
Lajčák mal Epsteinovi posielať správy cez ministerskú adresu
Do komunikácie sa dostal aj e-mail, ktorý Epsteinovi poslal Steve Bannon. Bývalý hlavný stratég Donalda Trumpa v ňom označuje Lajčáka za „predsedu OSN“ a naznačuje, že by mohol viesť „európsky projekt“, ak to bude Epsteinovi vyhovovať. Lajčák v tom čase skutočne viedol Valné zhromaždenie OSN a zároveň zastával funkciu ministra zahraničných vecí.
Lajčák mal s Epsteinom komunikovať tiež. V odtajnených dokumentoch sa nenachádza žiadny náznak, ktorý by Lajčáka spájal so sexuálnymi kauzami okolo Jeffreya Epsteina.