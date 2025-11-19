Vianočný kamión navštívi tri slovenské mestá.
Coca-Cola odštartovala tohtoročnú vianočnú kampaň pod názvom „Rozozvuč čaro Vianoc“, ktorá sa nesie v duchu spolupatričnosti a návratu k tradičným sviatočným symbolom. Ústredným motívom je zvonček pripomínajúci hodnotu spoločných chvíľ, pričom značka predstavila aj modernizovanú verziu svojej známej reklamy „Vianoce sú tu“, vytvorenú s pomocou umelej inteligencie.
Súčasťou kampane zostáva aj vianočný kamión Coca-Cola, ktorý v decembri navštívi tri miesta. 19. decembra bude v Bratislave, 20. decembra na Donovaloch a 21. decembra v Košiciach.
Návštevníkom prinesie sprievodný program, ikonický zvonček a možnosť podporiť Slovenský Červený kríž, keďže celý výťažok z predaja občerstvenia a predmetov poputuje práve na jeho aktivity.
Kampaň tento rok kladie dôraz na ľudí, ktorí vytvárajú sviatočnú atmosféru: od rodín až po dobrovoľníkov a pracovníkov Červeného kríža. Coca-Cola chce podporiť ich duševnú pohodu a umožniť, aby si sviatky užili bez stresu. Slovenský Červený kríž využije poskytnuté prostriedky na podporné predvianočné aktivity pre svojich zamestnancov.
Súčasťou marketingových aktivít je aj vianočná spotrebiteľská súťaž, v ktorej môžu fanúšikovia vyhrať pobyt pre dvoch v ľadovom hoteli vo švédskej Kirune. Okrem hlavnej výhry značka pripravila aj ďalšie odmeny vrátane limitovanej edície Lego kamióna Coca-Cola či vianočných zvončekov.