Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 8. januára 2026 o 13:13
Čas čítania 0:31

SHMÚ vydal výstrahy: Slovensko zasiahnu silné mrazy, teploty môžu klesnúť až k –20 °C (+ mapa)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
SHMÚ vydal výstrahy: Slovensko zasiahnu silné mrazy, teploty môžu klesnúť až k –20 °C (+ mapa)
Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Výstrahy pred nízkymi teplotami platia až do piatka, pričom na severe a východe krajiny hrozí aj zhoršenie dopravnej situácie.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na nízke teploty či snehové jazyky a záveje. Nízke teploty sa môžu vyskytnúť na väčšine územia Slovenska, výstrahy platia až do piatka (9. 1.). So snehovými jazykmi a závejmi treba počítať najmä na severovýchode a východe krajiny. 

Meteorológovia očakávajú tvorbu snehových jazykov a závejov vo všetkých okresoch Košického a Prešovského kraja, ako aj v Nitrianskom kraji v okresoch Nové Zámky a Komárno.

SHMÚ vystrahy, mapa, počasie
Zobraziť galériu
(2)

Upozornili, že ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, môže však spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.

SHMÚ vydal aj výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami. Platia od 22.00 h pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava a Brezno.

8. januára 2026 o 8:39 Čas čítania 0:32 Vlna hovorov zo zahraničia zasiahla Slovensko: Podvodníci zneužívajú WhatsApp a slovenský hlas Vlna hovorov zo zahraničia zasiahla Slovensko: Podvodníci zneužívajú WhatsApp a slovenský hlas
8. januára 2026 o 7:45 Čas čítania 0:55 Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
7. januára 2026 o 18:01 Čas čítania 0:45 V Piešťanoch spustili sociálny taxík. Určený je pre seniorov a zdravotne znevýhodnených V Piešťanoch spustili sociálny taxík. Určený je pre seniorov a zdravotne znevýhodnených
zima mráz
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:43
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
včera o 16:00
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
pred 3 hodinami
Z trhu sťahujú dôležitý liek používaný pri vážnych diagnózach. Úrad upozorňuje na výrobný problém
Z trhu sťahujú dôležitý liek používaný pri vážnych diagnózach. Úrad upozorňuje na výrobný problém
pred 2 dňami
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
dnes o 14:43
Slovensko čakajú extrémne mrazy: Teploty majú klesnúť na takmer −30 °C
Slovensko čakajú extrémne mrazy: Teploty majú klesnúť na takmer −30 °C
pred 2 dňami
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
včera o 16:00
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
dnes o 11:43
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
včera o 05:51
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
1
4. 1. 2026 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
4. 1. 2026 8:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
3
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
2. 1. 2026 18:18
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
pred 2 dňami
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Lifestyle news
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred hodinou
Jackass sa vracajú: Johnny Knoxville potvrdil, že sa nového filmu dočkáme už tento rok
pred 3 hodinami
LEGO prichádza s revolúciou. Nové SMART kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať a hrať sa
dnes o 13:41
Saxana, Diamond Dante aj Tupak: Takéto mená dostali deti na východe Slovenska
dnes o 12:37
REBRÍČEK: Bratislava sa zaradila medzi najvyhľadávanejšíe destinácie roka 2026. Pozri si TOP 10 miest
dnes o 11:42
Očakávaný film o Štúrovi sa objaví v kinách už budúci týždeň. Pozri, čo všetko ťa čaká
dnes o 10:57
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená aj známe tváre
dnes o 10:05
Hraná adaptácia Na vlásku pozná obsadenie hlavných postáv. Zlatovlásku si zahrá hviezda zo seriálu Titans
dnes o 09:17
Česká dráma prevalcovala Stranger Things. Na Netflixe boduje príbeh skutočnej tragédie od našich susedov
dnes o 08:29
Dorota Nvotová oznámila, že bojuje s rakovinou prsníka. Zajtra ju čaká náročná operácia
včera o 17:27
Slovensko Všetko
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
pred 28 minútami
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
Neodstránený sneh a ľad z vozidla môže spôsobiť vážne nehody.
Z trhu sťahujú dôležitý liek používaný pri vážnych diagnózach. Úrad upozorňuje na výrobný problém
pred 3 hodinami
Z trhu sťahujú dôležitý liek používaný pri vážnych diagnózach. Úrad upozorňuje na výrobný problém
Slovensko čakajú extrémne mrazy: Teploty majú klesnúť na takmer −30 °C
dnes o 14:43
Slovensko čakajú extrémne mrazy: Teploty majú klesnúť na takmer −30 °C
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 13:24
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
AKTUÁLNE: Vážna nehoda pri Martine: Dievča zostalo zakliesnené pod autobusom
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Vážna nehoda pri Martine: Dievča zostalo zakliesnené pod autobusom
Zakalená voda z vodovodu: Slovenské mestá varujú obyvateľov
dnes o 14:00
Zakalená voda z vodovodu: Slovenské mestá varujú obyvateľov
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Ekonomika Všetko
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
pred 3 dňami
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
1
pred 2 dňami
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
pred 3 dňami
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
Dôchodok už dávno nie je len téma pre seniorov. V čase, keď životné náklady rastú rýchlejšie než mzdy a štát šetrí, kde sa len dá, sa otázka „koľko mi raz zostane“ týka prakticky každého. Rozdiely medzi krajinami EÚ sú veľké.
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia