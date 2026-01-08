Výstrahy pred nízkymi teplotami platia až do piatka, pričom na severe a východe krajiny hrozí aj zhoršenie dopravnej situácie.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na nízke teploty či snehové jazyky a záveje. Nízke teploty sa môžu vyskytnúť na väčšine územia Slovenska, výstrahy platia až do piatka (9. 1.). So snehovými jazykmi a závejmi treba počítať najmä na severovýchode a východe krajiny.
Meteorológovia očakávajú tvorbu snehových jazykov a závejov vo všetkých okresoch Košického a Prešovského kraja, ako aj v Nitrianskom kraji v okresoch Nové Zámky a Komárno.
Upozornili, že ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, môže však spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
SHMÚ vydal aj výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami. Platia od 22.00 h pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava a Brezno.