Výrobu ovplyvnili rastúce náklady aj presun produkcie do lacnejších krajín.
Slovensko prichádza o ďalšieho zahraničného investora. Nemecká spoločnosť LES Slovakia, ktorá v Trenčíne vyrábala káblové zväzky pre automobilový a elektrotechnický priemysel, skončila v konkurze. O prácu tak môže prísť viac ako 70 zamestnancov, informoval o tom Denník E.
Trenčiansky závod otvorili pred desiatimi rokmi ako súčasť expanzie nemeckej firmy LES Langen Electronic Systems, ktorá presunula časť výroby z Nemecka na Slovensko. Koncom minulého roka však firma podala návrh na konkurz a súd ho ešte pred Silvestrom otvoril.
Dôvodom krachu má byť kombinácia viacerých faktorov
Výroba káblových zväzkov je dlhodobo náročná na pracovnú silu a firmy ju postupne presúvajú do lacnejších krajín. Negatívne sa podľa všetkého prejavili aj rastúce náklady na mzdy a odvody, ktoré sa v posledných rokoch výrazne zvýšili.
Hoci mala spoločnosť v minulosti miliónové tržby, v roku 2024 skončila v strate. Správca konkurzu teraz preveruje, či má firma dostatok majetku aspoň na čiastočné uspokojenie veriteľov. Celkový rozsah dlhov zatiaľ známy nie je.
Nemecký investor sa zatiaľ k situácii verejne nevyjadril a nie je jasné, ako sa vyrovná so záväzkami voči zamestnancom a štátu.