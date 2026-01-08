Porucha na hlavnom vodovodnom potrubí spôsobila dočasné zhoršenie kvality pitnej vody, najmä jej zakalenie.
Spoločnosť StVPS, a.s. informuje odberateľov, že v dôsledku poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí došlo k dočasnému zhoršeniu kvality pitnej vody, najmä k jej zakaleniu. Pracovníci spoločnosti už intenzívne pracujú na odstránení problému, informuje mesto Veľký Krtíš na sociálnej sieti.
Odberateľom, ktorých sa zakalená voda dotkla, sa spoločnosť ospravedlňuje a žiada ich o trpezlivosť do úplného odstránenia poruchy.
Mesto Modrý Kameň prostredníctvom sociálnej siete odporučilo obyvateľom, aby si dočasne zabezpečili balenú vodu. Vodárenská spoločnosť ubezpečuje, že na odstránení poruchy pracuje a mestá budú o ďalšom vývoji priebežne informovať.