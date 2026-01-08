Polícia v súvislosti s prípadom zadržala 43-ročného muža podozrivého.
V Lučenci došlo k tragickému nálezu. V utorok večer (6. januára) našli v byte telo 70-ročnej ženy, po ktorej sa rodina márne snažila dva dni pátrať. Keď sa jej príbuzní nevedeli skontaktovať, zalarmovali políciu, o prípade informovala Polícia SR - Banskobystrický kraj.
Lekár nevylúčil cudzie zavinenie
Podľa informácií tvnoviny.sk mala mať žena zviazané ruky za chrbtom, cez ústa mala šatku a jej telo bolo prikryté dekou. Privolaný lekár nevylúčil cudzie zavinenie, presnú príčinu smrti má určiť súdna pitva. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ.
Žena žila v byte sama, jej manžel zomrel pred niekoľkými rokmi. Susedia sú udalosťou otrasení, štvrť považovali za pokojné miesto a nikto si nevšimol nič nezvyčajné. Jedna zo susediek, ktorá mala od bytu náhradné kľúče, uviedla, že nebohú nevidela približne dva týždne.
Polícia zadržala podozrivého
Polícia v súvislosti s prípadom zadržala 43-ročného muža. Počas bezpečnostnej prehliadky mal vytiahnuť nôž, zaútočiť na policajtov a následne sa pokúsil ublížiť aj sebe. Jedného z policajtov poranil na ruke. Muža previezli do nemocnice, jeho stav je stabilizovaný a je pod policajným dohľadom.