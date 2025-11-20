Kategórie
Natália Mišániová
dnes 20. novembra 2025 o 8:21
Čas čítania 0:41

Na Slovensko dorazia snehové záveje: SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa

Na Slovensko dorazia snehové záveje: SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa
Zdroj: TASR/František Iván

Nový sneh a tvorba závejov môžu výrazne skomplikovať dopravu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre niekoľko regiónov Slovenska v súvislosti s očakávaným snežením a tvorbou snehových jazykov a závejov výstrahy prvého aj druhého stupňa, informuje SHMÚ na svojom webe.

Môže napadnúť 15 centimetrov nového snehu

Pre okresy na severe a východe Slovenska, ako sú napríklad Martin, Bytča, Žilina, Snina, Humenné a mnohé ďalšie, platí výstraha prvého stupňa pred ojedinelým snežením. Štvrtok (21. novembra) od 5:00 do 18:00 zrejme napadne 10 až 15 centimetrov nového snehu, čo môže sťažiť pohyb osôb a dopravu.

V týchto okresoch SHMÚ varuje aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Miestami záveje môžu komplikovať dopravu, hoci je výskyt pre danú oblasť typický.

počasie
Zdroj: SHMU.sk

Zvýšenú pozornosť odporúčajú v okrese Bardejov, Poprad, Sabinov, Svidník a v mnohých ďalších, kde od 21. novembra 6:00 do 23. novembra 00:00 platí výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. V tejto oblasti je pravdepodobnosť vzniku výrazných závejov vyššia, čo predstavuje zvýšené riziko pre dopravu. Meteorológovia upozorňujú, že vodiči by mali jazdiť mimoriadne opatrne a počítať s obmedzeniami na cestách.

počasie
Zdroj: SHMU.sk
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Roman Hanc
