Polícia informuje o tragédii v Trebušovciach. Z neznámych príčin došlo k požiaru karavanu stojaceho na pozemku rodinného domu, kde žila 79-ročná žena. Po uhasení požiaru ju našli bez známok života. Informovala o tom Polícia na Facebooku.
Na mieste bol aj zisťovateľ príčin požiaru, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie.
Obhliadajúci lekár nariadil vykonanie súdnej pitvy. Polícia začala trestné stíhanie za prečin usmrtenia. Prípad je v štádiu vyšetrovania.
