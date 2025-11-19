Na Slovensku treba počítať so silnejším vetrom.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. stupňa na vietor na horách pre severné a stredné Slovensko. Výstraha sa týka najmä okresov Tvrdošín, Dolný Kubín, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad, informuje SHMÚ na svojom webe.
Výstrahy platia vo štvrtok 20. novembra od 5.00 h do 14.00 h. V horách sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý môže dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 30 – 37 m/s (110 – 135 km/h) a/alebo priemernú rýchlosť 20 – 24 m/s (70 – 85 km/h), čo zodpovedá až víchrici.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ píše SHMÚ.