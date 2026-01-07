Kategórie
TASR
dnes 7. januára 2026 o 9:38
Čas čítania 2:42

Vo viacerých okresoch Slovenska vyhlásili kalamitu. Vodiči musia byť veľmi opatrní

Vo viacerých okresoch Slovenska vyhlásili kalamitu. Vodiči musia byť veľmi opatrní
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Policajti žiadajú vodičov o maximálnu opatrnosť.

Pre okresy Michalovce, Trebišov, Sobrance a Košice-okolie je vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) a polícia Košického kraja. Cesty v kraji sú podľa polície zasnežené, všetka technika je v teréne. Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.

Cesta I/19 v smere Košické Olšany - Košická Nová Ves je uzatvorená pre nákladnú dopravu. Dôvodom je zlý stav vozovky. Nachádza sa tam desať až 15 centimetrov snehu. Pri krajnici sú podľa polície odstavené nákladné autá. Dopravu odkláňajú na rýchlostnú cestu R4.

Policajti ďalej priblížili, že cesta II/552 Nižná Hutka - Krásna je ťažko prejazdná, tvoria sa tam snehové jazyky a záveje. „Cestárska technika úsek opakovane prechádza,“ podotkli. V celom okrese Košice je na cestách súvislá vrstva snehu. Technika je aj v tomto prípade v teréne.

Polícia ďalej uviedla, že úsek Slanské Nové Mesto - Slanec je neprejazdný. Zapadol tam sypač, nasadili však náhradné vozidlo. V celom okrese Košice-okolie je podľa polície súvislá vrstva snehu, cesty sú ťažko prejazdné. „Správa ciest Moldava nad Bodvou bola viackrát vyrozumená, technika je v teréne,“ poznamenala.

Ťažko prejazdný je aj úsek pri Dargove. Stoja tam dva kamióny. Policajná hliadka tam podľa vlastných slov monitoruje situáciu. Na úseku Čerhov - Luhyňa je silnejšia vrstva snehu.

Polícia pokračuje, že v okrese Rožňava sú cesty väčšinou zjazdné, miestami mokré. Na niektorých úsekoch je súvislá vrstva snehu. „Cesty prvej triedy bez obmedzení, horské priechody zjazdné. Cestári s technikou v teréne,“ tvrdí.

Za najproblematickejšie úseky považuje polícia Košického kraja cesty I/19 Horovce - Trhovište - Pozdišovce - Michalovce, I/19 Michalovce - Sobrance - Vyšné Nemecké, I/18 Michalovce - Strážske, II/554 Rakovec n/Ondavou - Trhovište - Ložín - Oborín, II/552 Veľké Kapušany - Oborín - Kucany a II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec. Cesty tretej triedy v okresoch Michalovce a Sobrance sú ťažko prejazdné. Miestami môžu byť aj neprejazdné pre snehové jazyky a záveje.

Polícia Prešovského kraja na sociálnej sieti informovala, že na ceste I/21 Chmeľovský kopec je striedavo spustená premávka v jednom smere pre osobné aj nákladné vozidlá. Cesta I/18 Petič je neprejazdná pre nákladné vozidlá. V okrese Poprad sú horské priechody Branisko a Vernár neprejazdné pre nákladné vozidlá. Jeden jazdný pruh je blokovaný v úseku Malá Domaša - Nová Kelča v okrese Vranov nad Topľou. „Na diaľnici D1 je znížená rýchlosť na 100 kilometrov za hodinu. Ostatné cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné, ale zasnežené,“ upozornila polícia.

SSC na svojom webe zjazdnosť.sk uviedla, že vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov sa nachádza na D1 od Fričoviec cez Prešov, od Košíc až po Bidovce, na R2 na obchvate Tornale, na R3 v úsekoch Sedliacka Dubová - Široká a Nižná - Trstená sever, taktiež na všetkých úsekoch R4. Na obchvate Svidníka je štyri až päť centimetrov čerstvého snehu.

„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov, v Prešovskom a Košickom kraji štyri až päť centimetrov, v okresoch Vranov nad Topľou a Bardejov päť až desať centimetrov,“ priblížila správa ciest.

S obmedzeniami sú podľa SSC zjazdné aj horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu hrúbky jedného až piatich centimetrov, miestami do desať centimetrov. Vlhký až mokrý povrch vozoviek majú horské priechody Pezinská Baba, Makov, Javorník, Šútovce, Homôlka a Šturec. Horské priechody Biela Hora a Havran majú povrch vozovky suchý, tvrdí správa. Pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky sú uzatvorené horské priechody Donovaly a cesta II/531 v úseku Muráň - Červená skala. Horský priechod Príslop je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky.

Na ceste I/66 sedlo Besník a na horskom priechode Čertovica sa tvoria snehové jazyky. „Pre husté sneženie je znížená dohľadnosť do 100 metrov na horskom priechode Čertovica a vo východnej časti územia SR, predovšetkým v Košickom kraji. V okrese Trebišov je pre husté sneženie znížená dohľadnosť len do 50 metrov,“ priblížila SSC. Na poľadovicu upozorňuje na ceste II/121 Horné Janíky, na ceste II/503 Šamorín - Hurbanova Ves a na cestách tretej triedy v obvode Šamorín.

„Suchú alebo vlhkú vozovku bez snehu majú len cesty v západnej časti územia SR,“ dodala správa ciest.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Oliver Ondráš
Domov
