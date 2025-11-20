Turistom pri plánovaní túr odporúčajú zabezpečiť si dostatok jedla, tekutín a náhradného oblečenia.
Od nedele 23. novembra sa turisti v Tatrách nebudú môcť prezliecť v teple, zahriať čajom ani ochutnať teplú polievku. Z dôvodu technickej údržby totiž dočasne zatvoria vysokohorské chaty.
Horská záchranná služba upozorňuje, že počas uzávery nebudú k dispozícii reštauračné ani ubytovacie služby, informuje web Cez Hory.
Turistom odporúčajú pri plánovaní túry zohľadniť uzávery a nezabudnúť si dostatok jedla, tekutín a náhradného oblečenia.
Zoznam chát a termíny uzávery:
Zamkovského chata: 23. – 27. novembra, otvorenie 28. novembra ráno
Téryho chata: 23. – 28. novembra, otvorenie 28. novembra poobede
Zbojnícka chata: 23. – 27. novembra, otvorenie 28. novembra ráno
Horský hotel Sliezsky dom: 23. – 28. novembra, otvorenie 28. novembra poobede
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka): 23. – 28. novembra, otvorenie 28. novembra poobede
Skalnatá chata: 24. – 27. novembra, prístupná v skrátených hodinách 9:00 – 15:00