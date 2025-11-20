Kategórie
Natália Mišániová
dnes 20. novembra 2025 o 17:05
Čas čítania 0:30

ZOZNAM: Vysokohorské chaty v Tatrách už o pár dní zatvoria. K dispozícii nebudú reštaurácie ani ubytovanie

Turistom pri plánovaní túr odporúčajú zabezpečiť si dostatok jedla, tekutín a náhradného oblečenia.

Od nedele 23. novembra sa turisti v Tatrách nebudú môcť prezliecť v teple, zahriať čajom ani ochutnať teplú polievku. Z dôvodu technickej údržby totiž dočasne zatvoria vysokohorské chaty.

Horská záchranná služba upozorňuje, že počas uzávery nebudú k dispozícii reštauračné ani ubytovacie služby, informuje web Cez Hory.

Turistom odporúčajú pri plánovaní túry zohľadniť uzávery a nezabudnúť si dostatok jedla, tekutín a náhradného oblečenia.

zbojnícka chata téryho chata Chata pri Zelenom plese.
Zoznam chát a termíny uzávery:

Zamkovského chata: 23. – 27. novembra, otvorenie 28. novembra ráno
Téryho chata: 23. – 28. novembra, otvorenie 28. novembra poobede
Zbojnícka chata: 23. – 27. novembra, otvorenie 28. novembra ráno
Horský hotel Sliezsky dom: 23. – 28. novembra, otvorenie 28. novembra poobede
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka): 23. – 28. novembra, otvorenie 28. novembra poobede
Skalnatá chata: 24. – 27. novembra, prístupná v skrátených hodinách 9:00 – 15:00

20. novembra 2025 o 14:41 Čas čítania 0:19 V Košiciach havaroval mikrobus s deťmi. Pri nehode sa zranilo šesť ľudí
20. novembra 2025 o 14:12 Čas čítania 0:42 VIDEO: Na poľského veľvyslanca v Rusku zaútočila skupina, ktorá skandovala protiukrajinské heslá
20. novembra 2025 o 11:24 Čas čítania 0:54 Už zajtra Slovensko zasiahne snehová kalamita: Výdatné sneženie a silný vietor hrozia vo viacerých okresoch
téryho chata
Zdroj: Wikipedia
