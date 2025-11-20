Polícia momentálne vyšetruje okolnosti nehody.
Košickí hasiči v stredu (19. 11.) zasahovali pri dopravnej nehode na Prešovskej ceste, ktorej súčasťou bol aj mikrobus prevážajúci deti materskej školy. „Pri nehode sa zranilo päť detí a jedna dospelá osoba,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.
Hasiči, ktorí boli na mieste nehody ako prví, pomáhali upokojiť deti, poskytli prvotné ošetrenie a skontrolovali zdravotný stav účastníkov. „Následne posypali uniknuté prevádzkové kvapaliny, riadili dopravu do príchodu polície a vykonali protipožiarne opatrenia na havarovaných vozidlách,“ uviedol HaZZ.
